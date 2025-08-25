Що таке мобілізаційне розпорядження: види та відмінність від повістки

До 5 листопада 2025 року в Україні продовжено воєнний стан та мобілізацію. У цей час кожен військовозобов’язаний може отримати один з чотирьох видів повісток у ТЦК. Одне з них — мобілізаційне розпорядження: що це, які є його види та що важливо знати читай у матеріалі.

Що таке мобілізаційне розпорядження

Мобілізаційне розпорядження — це такий документ, що вручається військовозобов’язаному після проходження ним медичної комісії та визнання його придатним до військової служби задля подальшої мобілізації.

Цей документ зобов’язує протягом 24 годин після оголошення мобілізації з’явитися у певний призовний пункт.

У мобілізаційному розпорядженні містяться наступні дані:

П.І.Б. військовозобов’язаного;

дата народження;

адреса фактичного місця проживання;

тип повістки;

унікальний номер;

дата та час, коли треба звернутись до призовного пункту;

інші відомості.

Що таке окреме та спеціальне мобілізаційне розпорядження: різниця документів

Окреме мобілізаційне розпорядження передбачає собою документ, що видається Генеральним штабом ЗСУ і передбачає мобілізацію конкретної особи, що перебуває на військовому обліку, у виняткових випадках, коли людина не підпадає під загальні критерії мобілізації.

Лише за наявності такого документа особи можуть бути призвані на військову службу, що свідчитиме про їхню потребу для конкретної військової частини.

Спеціальне мобілізаційне розпорядження — це документ, що вручається військовозобов’язаній особі, коли та пройшла медичну комісію та її визнали придатною до служби.

Також слід зазначити, що цей документ зобов’язує з’явитись до збірного пункту для подальшої відправки на мобілізацію.

Мобілізаційне розпорядження та повістка: у чому різниця

Багато хто плутає ці два документи між собою, хоча вони відрізняються між собою. Повістка вручається лише з намірами, що ніяк не пов’язані з мобілізацією (уточнення облікових даних, проходження ВЛК та ін.), в той час, як розпорядження вручається лише з метою призову під час мобілізації на військову службу.

