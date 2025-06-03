Зміни у проходженні ВЛК: кому пощастить менше бігати з папірцями

Міністерство оборони України змінило Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, спростивши документообіг та пришвидшивши ухвалення рішень та зниження ризику помилок внаслідок людського фактора. Розповідаємо, що саме змінилося.

Зміни в проходженні ВЛК: чи подавати документи до ТЦК

Якщо постанова ВЛК зі статусом придатний не потребує затвердження вищою інстанцією, документи більше не треба друкувати для особистої передачі до ТЦК. Вони автоматично надсилаються в електронному вигляді до реєстру Оберіг.

У паперовому вигляді до ТЦК потрібно передати лише картки обстеження та супровідні документи (окрім постанов). Військовим частинам комісія надрукує та надішле дві копії постанови.

Якщо постанова ВЛК потребує затвердження вищою інстанцією, наприклад у разі статусу непридатний або тимчасово непридатний, то документи потрібно передати в електронному вигляді через Кабінет ВЛК.

Паперові документи (окрім постанов) передаються до ВЛК вищого рівня не пізніше наступного дня після завершення медичного огляду. Раніше передавати документи можна було до п’яти днів, а друкувати потрібно було весь пакет.

Як довго ВЛК перевіряє документи

Для ВЛК запровадили чіткий термін перевірки документів — не більше п’яти днів з дня надходження.

Якщо документи перевіряє ВЛК обласного/міського ТЦК, та не знаходить помилок, документи зі статусом непридатний мають передати до штатної ВЛК не пізніше наступного дня після завершення перевірки.

В інших випадках рішення автоматично надсилаються до реєстру Оберіг, а паперові документи — до ТЦК

Якщо документи перевіряє штатна ВЛК, то електронний документ та протокол засідання автоматично передають в реєстр. Паперові копії засвідчують печаткою та надсилають до ТЦК: для військовозобов’язаних — два примірники, для військовослужбовців — чотири.

Як видаватимуть рішення ВЛК особам, які проходили медичний огляд

Якщо рішення комісії не потребує затвердження штатною ВЛК, його можна отримати безпосередньо у медичному закладі, у якому відбувся медогляд, у день звернення. Раніше рішення комісії видавали лише у ТЦК за місцем перебування на обліку.

Якщо затвердження потрібно, ТЦК самостійно надрукує документ з постановою з реєстру Оберіг, засвідчить його печаткою та видасть разом з протоколом.

Раніше документ видавали лише після того, як ТЦК отримував протокол засідання штатної ВЛК.

Ми також розповідали, як можна оскаржити рішення ВЛК.

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