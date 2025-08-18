Ракета Фламінго: фото, характеристики та виробництво

Ракета Фламінго Україна почала серійне виробництво крилатих ракет Фламінго, що досягатимуть ціль у радіусі 3000 км. Детальніше щодо характеристик та виробника читай у матеріалі.Українська ракета Фламінго: що відомо про виробництво За припущенням порталу Defense Express крилата ракета Фламінго насправді є аналогом FP-5 від Milanion Group — цю зброю демонстрували в ОАЕ у лютому 2025 року на виставці IDEX-25. У 2021 році компанія, що має штаб-квартиру в ОАЕ, уклала угоду з українською компанією, яка спеціалізується на виготовленні озброєння, про співпрацю.Крилата ракета Фламінго: характеристики Характеристики Фламінго нагадують раніше згадану FP-5, а саме: дальність: 3000 км; максимальна швидкість: 950 км/год; розмах крила: 6 м; час у повітрі: 4 год; вага БЧ(бойової частини): 1 т; максимальна злітна вага: 6 т; крейсерська швидкість(швидкість комфортного економного польоту): 850-900 км/год. Порівнюючи характеристики та зовнішній вигляд ракети Фламінго та FP-5, не проглядається альтернатив, що це могла б бути інша ракета. Також відомо, що FP-5 є удвічі потужнішою за американську Tomahawk. Про це пише Defense Express. Читати на тему Що відомо про Іскандер — характеристики та ціна ракет, які Нищили Грузію, Сирію, а тепер і Україну Читай детально в нашому матеріалі про ракети Іскандер — характеристики й вартість. Слід зазначити, що Milanion Group декларувала інформацію з приводу кількості виробництва: зазначено, що в місяць компанія здатна виробляти понад 50 таких ракет. Окрім цього було задекларовано, що FP-5 стійка до РЕБ, має інерціальну систему, та те, що зброя використовує супутникову навігацію. Ракета Фламінго: фото української новинки Про серійне виробництво крилатої ракети повідомив на своїй сторінці у Facebook відомий український журналіст Єфрем Лукацький. Також, він додав фотографію зброї та характеристики до допису: Під фото зазначено, що воно було зроблене 14 серпня в майстерні передової компанії Fire Point, а місце розташування цієї будівлі точно не вказане. Нещодавно ми розповідали інформацію щодо КАБів — що це за зброю, та наскільки вона загрозлива, читай у матеріалі. Фото: портал Defense Express Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Війна в Україні, зброя Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter