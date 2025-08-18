Ракета Фламінго: фото, характеристики та виробництво

Україна почала серійне виробництво крилатих ракет Фламінго, що досягатимуть ціль у радіусі 3000 км. Детальніше щодо характеристик та виробника читай у матеріалі.

Українська ракета Фламінго: що відомо про виробництво

За припущенням порталу Defense Express крилата ракета Фламінго насправді є аналогом FP-5 від Milanion Group — цю зброю демонстрували в ОАЕ у лютому 2025 року на виставці IDEX-25.

У 2021 році компанія, що має штаб-квартиру в ОАЕ, уклала угоду з українською компанією, яка спеціалізується на виготовленні озброєння, про співпрацю.

Крилата ракета Фламінго: характеристики

Характеристики Фламінго нагадують раніше згадану FP-5, а саме:

дальність: 3000 км;

максимальна швидкість: 950 км/год;

розмах крила: 6 м;

час у повітрі: 4 год;

вага БЧ(бойової частини): 1 т;

максимальна злітна вага: 6 т;

крейсерська швидкість(швидкість комфортного економного польоту): 850-900 км/год.

Порівнюючи характеристики та зовнішній вигляд ракети Фламінго та FP-5, не проглядається альтернатив, що це могла б бути інша ракета.

Також відомо, що FP-5 є удвічі потужнішою за американську Tomahawk. Про це пише Defense Express.

Слід зазначити, що Milanion Group декларувала інформацію з приводу кількості виробництва: зазначено, що в місяць компанія здатна виробляти понад 50 таких ракет.

Окрім цього було задекларовано, що FP-5 стійка до РЕБ, має інерціальну систему, та те, що зброя використовує супутникову навігацію.

Ракета Фламінго: фото української новинки

Про серійне виробництво крилатої ракети повідомив на своїй сторінці у Facebook відомий український журналіст Єфрем Лукацький. Також, він додав фотографію зброї та характеристики до допису:

Під фото зазначено, що воно було зроблене 14 серпня в майстерні передової компанії Fire Point, а місце розташування цієї будівлі точно не вказане.

Фото: портал Defense Express

