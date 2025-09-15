Карта бойових дій 15 вересня 2025: росіяни просунулися у Покровську

Карта бойових дій за 15 вересня 2025 року змушує нас вдаватися до роздумів. За останні дні російські окупанти відчутно покращили свої позиції та пролізли до Куп’янська по газових трубах.

У матеріалі зібрали для тебе останню інформацію від аналітиків та Генштабу, а також карти бойових дій.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) діляться, що російські окупанти та білоруси продовжують навчання Запад-2025. Зокрема разом вони провели низку морських навчань та авіанавчань. Приблизно за 35 км від кордону з Польщею у Калінінграді розмістили Іскандери.

За вихідні ЗСУ провели атаки на російську нафтогазову, залізничну та військову інфраструктуру, зокрема у Криму. Атаки зазнав Кірішський НПЗ у Ленінградській області.

Окупанти просунулися у Покровську та Запорізькій області.

Оперативна ситуація в Україні станом на 15 вересня 2025 року

У Генштабі повідомили, що за минулу добу відбулося 187 бойових зіткнень.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та два артилерійські засоби російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 11 боїв. Росіяни завдають ракетних та авіаційних ударів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував 10 разів поблизу Вовчанська та у напрямку Одрадного.

На Куп’янському напрямку ворог дев’ять разів атакував позиції ЗСУ. Штурми відбивали у населених пунктах Нова Кругляківка, Радьківка, Кіндрашівка, Куп’янськ та Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 19 разів. Ворог намагається просунутися до Ставків, та поблизу пунктів Шандриголове, Дерилове, Колодязі, Дробишеве, Торське.

На Сіверському напрямку ЗСУ відбили 25 російських атак. Росіяни намагаються прорватися у селищах Серебрянка, Григорівка, Дронівка, Виїмка та Федорівка.

На Краматорському напрямку ЗСУ відбили дев’ять штурмів у районах Ступочок, Часового Яру та Олександро-Шультиного.

На Торецькому напрямку ЗСУ відбили 14 ворожих атак у Плещіївці, Катеринівці, Олександро-Калиновому, Полтавці, Щербинівці, Софіївці та Степанівці.

На Покровському напрямку зупинено 58 російських атак і штурмів. Росіяни наступають у селищах Федорівка, Никанорівка, Мирноград, Родинське, Сухецьке, Промінь, Лисівка, Удачне, Новопідгородне, Шахове, Вільне, Звірове, Молодецьке, Новоукраїнка, Філія, Дачне, Новоіванівка та у бік Новопавлівки.

На Новопавлівському напрямку відбито 21 ворожу атаку неподалік селищ Іванівка, Ялта, Воскресенка, Новоіванівка, Маліївка, Толстой, Олександроград, Тернове, Березове, Темирівка, Комишуваха, Ольгівське.

На Оріхівському напрямку росіяни двічі йшли у наступ поблизу Новоандріївки та Степногірська.

На Гуляйпільському напрямку відбито одну атаку біля Полтавки.

На Придніпровському напрямку ЗСУ відбили п’ять штурмів росіян.

На Поліському та Волинському напрямках за останню добу без змін.

Карта бойових дій 15 вересня 2025

Карта бойових дій 15 вересня 2025: росіяни просунулися у Покровську / 13 Фотографій

Понад 100 дітей травмувалися внаслідок вибухівки. У ДСНС розповіли більше про негативну статистику і потребу бути обачними.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!