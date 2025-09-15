Відео Україна

Карта бойових дій 15 вересня 2025: росіяни просунулися у Покровську

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 15 Вересня 2025, 10:00 3 хв.
Карта бойових дій 15 вересня 2025
Фото: 92 ОШБр Фото Facebook

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь