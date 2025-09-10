Карта бойових дій 10 вересня 2025: затишшя росіян одразу на трьох напрямках

Карта бойових дій за 10 вересня 2025 демонструє динаміку наступальних та оборонних дій на передовій.

Аналітики повідомляють про успіхи ЗСУ на Донеччині. Втім, бої точаться майже на всіх ділянках фронту.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що українські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Російські війська нещодавно просунулися поблизу Новопавлівки.

Оперативна ситуація в Україні станом на 10 вересня 2025 року

Генштаб повідомляє, що протягом минулої доби зафіксовано 200 бойових зіткнень.

Росія завдала трьох ракетних та 73 авіаційних ударів, застосувала сім ракет і скинула 93 КАБи. Крім цього, було залучено 5777 дронів-камікадзе та здійснено 4838 обстрілів, з яких 95 із РСЗВ.

Ворог завдав авіаудару по населеному пункту Ольгівка Херсонської області.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один інший важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося дев’ять бойових зіткнень. Завдано 12 авіаційних ударів із застосуванням 24 КАБів та здійснено 222 артилерійських обстрілів, зокрема чотири із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку окупанти атакували сім разів. Відбито штурмові дії в районі Степової Новоселівки та в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Піщаного.

На Лиманському напрямку РФ атакувала 16 разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Новомихайлівка, Карпівка, Середнє, Шандриголове, Колодязі, Зарічне та Торське.

На Сіверському напрямку відбулася 21 атака в районах Серебрянки, Григорівки та у бік Ямполя, Дронівки, Виїмки, Пазено.

На Краматорському напрямку відбулося три бойові зіткнення у районі Ступочок.

На Торецькому напрямку здійснено 14 атак в районах Катеринівки, Яблунівки, Полтавки та у бік Олександро-Шультиного, Плещіївки.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 60 атак у районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Заповідне, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Шевченко, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та в бік Вільного, Родинського, Променя, Сухого Яру, Покровська, Молодецького.

На Новопавлівському напрямку відбито 40 ворожих штурмів в районах населених пунктів Маліївка, Комишуваха, Новомиколаївка, Ольгівка та в бік населених пунктів Філія, Іванівка, Андріївка-Клевцове, Січневе, Тернове, Новоіванівка.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога станом на 10 вересня 2025 року становлять 990 осіб.

Також українські воїни знешкодили три танки, бойову броньовану машину, 29 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 347 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, важку вогнеметну систему, 83 одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Карта бойових дій 10 вересня

