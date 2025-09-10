Карта боевых действий 10 сентября 2025: затишье россиян сразу на трех направлениях

Карта боевых действий за 10 сентября 2025 года демонстрирует динамику наступательных и оборонительных действий на передовой.

Аналитики сообщают об успехах ВСУ в Донецкой области. Впрочем, бои идут почти на всех участках фронта.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба — ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что украинские войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка. Российские войска недавно продвинулись вблизи Новопавловки.

Оперативная ситуация в Украине на 10 сентября 2025 года

Генштаб сообщает, что за прошедшие сутки зафиксировано 200 боевых столкновений.

Россия нанесла три ракетных и 73 авиационных удара, применила семь ракет и сбросила 93 КАБ. Кроме этого, было привлечено 5777 дронов-камикадзе и совершено 4838 обстрелов, из которых 95 из РСЗО.

Враг нанес авиаудара по населенному пункту Ольговка Херсонской области.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один важный объект противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло девять боевых столкновений. Нанесены 12 авиационных ударов с применением 24 КАБов и совершены 222 артиллерийских обстрела, в том числе четыре из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении произошло восемь боевых столкновений в районе Волчанска.

На Купянском направлении оккупанты атаковали семь раз. Отражены штурмовые действия в районе Степной Новоселовки и в направлении Купянска, Петропавловки, Песчаного.

На Лиманском направлении РФ атаковала 16 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Новомихайловка, Карповка, Среднее, Шандриголово, Колодец, Заречное и Торское.

На Северском направлении произошла 21 атака в районах Серебрянки, Григоровки и в сторону Ямполя, Дроновки, Выемки, Пазено.

На Краматорском направлении произошло три боевых столкновения в районе Ступочек.

На Торецком направлении совершено 14 атак в районах Екатериновки, Яблоновки, Полтавки и в сторону Александро-Шультиного, Плещеевки.

На Покровском направлении ВСУ остановили 60 атак в районах населенных пунктов Владимировка, Новое Шахово, Заповедное, Миролюбовка, Новоэкономическое, Лисовка, Шевченко, Зверево, Котлино, Удачное, Дачное и в сторону Свободного, Родинского, Луча, Сухого Яра, Покровска, Молодецкого.

На Новопавловском направлении отражены 40 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Малиевка, Камышеваха, Новониколаевка, Ольговка и в сторону населенных пунктов Филия, Ивановка, Андреевка-Клевцово, Сичневое, Терново, Новоивановка.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага на 10 сентября 2025 года составляют 990 человек.

Также украинские воины обезвредили три танка, боевую бронированную машину, 29 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 347 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, тяжелую огнеметную систему, 83 единицы автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.

Карта боевых действий 10 сентября

Карта боевых действий 10 сентября 2025: затишье россиян сразу на трех направлениях / 13 Фотографий

Недавно главком Сырский отчитался об августовском наступлении ВСУ. Читай, какие территории освободили наши военные.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!