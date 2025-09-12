Карта бойових дій 12 вересня 2025: майже 200 російських атак за добу

Карта бойових дій за 12 вересня 2025 року радує і водночас розчаровує: попри те, що ЗСУ звільняють село за селом, червоного на українській території ще багато. Тож підтримуймо військо, аби ця хвороба якнайшвидше пішла з нашої землі.

У матеріалі зібрали для тебе останню інформацію від аналітиків та Генштабу, а також карти бойових дій.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що росіяни мали успіхи у районі Лимана, Великомихайлівки та на тактичному відрізку Костянтинівка — Дружківка.

Чи мали ЗСУ успіхи на полі бою за останню добу — не зазначають.

Додатково ISW пише про паливну кризу, яка загострюється у Росії. Державні ЗМІ визнають проблему, однак не говорять про те, що її спричинили українські удари по НПЗ.

Оперативна ситуація в Україні станом на 12 вересня 2025 року

У Генштабі повідомили, що за минулу добу відбулося 195 бойових зіткнень.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління БпЛА, одну важку вогнеметну систему та п’ять артилерійських засобів російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках трапилося п’ять зіткнень. Росіяни завдають масованих авіаударів та скидають КАБ на цивільних та військових.

На Південно-Слобожанському напрямку трапилося 13 зіткнень у Вовчанську, Амбарному та Одрадному.

На Куп’янському напрямку ворог атакував сім разів. ЗСУ відбивали штурми у Куп’янську, Петропавлівці, Новій Кругляківці, Загризовому, Голубівці та в напрямку Курилівки.

На Лиманському напрямку відбулася 21 російська атака. Росіяни намагаються просунутися у районах селищ Греківка, Торське, Шандриголове, Дробишеве, Колодязі, в напрямку населених пунктів Ямпіль, Середнє, Ставки.

На Сіверському напрямку окупанти провели 18 атак на позиції ЗСУ у селищах Григорівка, Серебрянка, Дронівка, Виїмка.

На Краматорському напрямку відбулося два бої у Ступочках.

На Торецькому напрямку ЗСУ відбили 12 атак у селищах Олександро-Шультине, Катеринівка, Русин Яр, Маяк, Софіївка, Полтавка.

На Покровському напрямку відбито 60 російських штурмів у районах Шахове, Володимирівка, Миколаївка, Молодецьке, Новоукраїнка, Промінь, Никанорівка, Маяк, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Дачне, Філія та в напрямку Покровська.

На Новопавлівському напрямку відбито 33 російських атаки неподалік селищ Піддубне, Ялта, Соснівка, Іванівка, Філія, Зелений Гай, Толстой, Маліївка, Комишуваха, Ольгівське, Полтавка та в напрямку Новоіванівки.

На Оріхівському напрямку відбувся один російський штурм Кам’янського.

На Придніпровському напрямку росіяни двічі намагалися просунутися до укріплень ЗСУ.

На Гуляйпільському, Поліському та Волинському напрямках за останню добу без змін.

Карта бойових дій 12 вересня 2025

Карта бойових дій 12 вересня 2025: майже 200 російських атак за добу / 13 Фотографій

Учора стало відомо, що бійці ГУР уразили новітній російський корабель у Чорному морі. Його приблизна вартість $60 млн.

