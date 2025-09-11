Смачно! Україна уразила новітній корабель РФ за $60 мільйонів

Спецпризначенці Головного управління розвідки уразили корабель чорноморського флоту РФ під Новоросійськом. Це сталося 10 вересня в акваторії Чорного моря. Йдеться про дороговартісний корабель проекту багатофункціональних суден MPSV07.

ГУР пошкодили дорогий російський корабель: яка вартість

Цей корабель росіяни ввели в експлуатацію у 2015 році. Його вартість — близько 60 мільйонів доларів. Росія має всього чотири таких судна.

В ГУР додали, що корабель проекту MPSV07 обладнаний водолазними комплексами, телекерованими апаратами, гідролокатором бокового огляду, засобами РЕР. Його можна використовувати для обстеження дна. Потужність становить близько 4 МВт.

У момент атаки судно здійснювало радіоелектронну розвідку та патрулювало підходи до бухти Новоросійська. Саме там РФ утримує залишки чорноморського флоту.

Спецпризначенці ГУР завдали удару бойовим безпілотником українського виробництва в область містка управління, де розташоване обладнання навігації та зв’язку корабля.

Під час атаки знищено апаратуру радіоелектронної розвідки, а сам корабель виведено з ладу.

Нагадаємо, у серпні Сили спеціальних операцій також уразили порт Оля в Астраханській області.

