Для тебе Війна в Україні

Смачно! Україна уразила новітній корабель РФ за $60 мільйонів

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 11 Вересня 2025, 09:50 1 хв.
гур

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь