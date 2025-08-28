Біля Криму уражено Буян-М: відео атаки на російський корабель

У Головному управлінні розвідки поділилися втішною новиною: воїни ГУР в Азовському морі вполювали ракетний корабель Буян-М. Розповідаємо, що відомо про масштабне ураження і скільки коштує такий корабель.

Уражено Буян-М в Азовському морі

У повідомленні ГУР йдеться, що під час операції в Азовському морі, яку проводили 28 серпня, вдалося уразити російський ракетний корабель проекту 21631 Буян-М.

Корабель було уражено неподалік тимчасово окупованого Криму. Працювали Департамент активних дій ГУР МО та спецпідрозділ ГУР Примари.

Бійці спецпідрозділу ГУР Примари ударом повітряного дрона пошкодили корабельну РЛС, а спецпризначенці Департаменту активних дій атакували борт носія Калібрів.

Відомо, що російський корабель перебував у зоні можливих пусків ракет по Україні. А сьогодні вночі саме тривала активна російська ракетна атака, яка забрала 16 життів киян. Тож бійці ГУР, ймовірно, запобігли пускам додаткових ракет.

Корабель 21631 Буян-М стояв у Темрюцькій затоці. Після атаки ГУР він був змушений покинути район бойового чергування.

Також у ГУР поділилися відео повітряної атаки на Буян-М:

Скільки коштує 21631 Буян-М

Орієнтовна вартість російського малого ракетного корабля 21631 Буян-М становить 9 млрд рублів або $96 млн. Це ціни, за якими росіяни замовили будівництво трьох таких кораблів у 2023 році.

У Росії нині велика криза пального, адже Сили оборони України систематично і влучно завдають ударів по ворожих НПЗ. Доходить до того, що купити бензин можна лише по талонах!

