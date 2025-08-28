Для тебе Війна в Україні

Біля Криму уражено Буян-М: відео атаки на російський корабель

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 28 Серпня 2025, 14:26
Буян-М
Уражено малий ракетний корабель Буян-М

