Для тебе Війна в Україні

Афіпський та Новокуйбишевський НПЗ, прощавайте: наслідки атаки на території РФ

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 28 Серпня 2025, 12:30
афіпський нпз
Афіпський НПЗ

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь