Афіпський та Новокуйбишевський НПЗ, прощавайте: наслідки атаки на території РФ

У ніч проти 28 серпня регіони Росії атакувала велика кількість дронів — Міністерство оборони РФ заявило про нібито збиття 102 дронів. Читай у матеріалі інформацію щодо наслідків атаки дронів.

Афіпський та Новокуйбишевський НПЗ після атаки дронів

У Краснодарському краї нібито постраждав нафтопереробний завод. За словами місцевих медіа, спалахнув саме Афіпський НПЗ.

Як зазначає Генеральний штаб ЗСУ у своєму Telegram, цей нафтопереробний завод залучено у забезпеченні армії загарбників — основними продуктами переробки є бензин та дизельне пальне.

Зазначимо, що річний об’єм переробки складає 6,25 млн тонн нафти.



Також під атакою дронів опинилася Самарська область. Місцевий губернатор зранку повідомляв про масштабну атаку БпЛА, роботу оперативних служб та ППО.

Слід зазначити, що у Самарі були обмеження щодо впуску і випуску літаків з аеропорту, тому чимала кількість рейсів затрималася.

Водночас цим подіям, місцеві медіа повідомляли про атаку на Новокуйбишевський нафтопереробний завод — спалахнула сильна пожежа.

Це підприємство випускає бензини, дизельне пальне, розчинники — всього понад 30 видів нафтопродуктів. Потужність переробки — 7 млн нафти на рік.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів, забезпечення пально-мастильними матеріалами та боєприпасами загарбницької армії і змусити рф припинити збройну агресію проти України, — Генштаб ЗСУ.

Окрім атак на НПЗ, як повідомляє Генеральний штаб, засобами Служби безпеки України, Сил спеціальних операцій ЗСУ та Сил безпілотних систем було уражено склади боєприпасів на низку інших важливих стратегічних для ворога об’єктів, що були залучені у забезпеченні Збройних сил Російської Федерації.

Ці об’єкти були розташовані як і на тимчасово окупованих територіях, так і на території Росії.

Деталі щодо масштабу уражень та наслідків нічної атаки дронів на Афіпський та Новокуйбишевський нафтопереробні заводи уточнюються.

Нещодавно Збройними силами України було уражено нафтопровід “Дружба” — читай у матеріалі про успішну атаку та чи працює нафтопровід зараз.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!