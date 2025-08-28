Афипский и Новокуйбышевский НПЗ, прощайте: последствия атаки на территории РФ

В ночь на 28 августа регионы России атаковало большое количество дронов — Министерство обороны РФ заявило о якобы сбитии 102 дронов. Читай в материале информацию о последствиях атаки дронов.

Афипский и Новокуйбышевский НПЗ после атаки дронов

В Краснодарском крае якобы пострадал нефтеперерабатывающий завод. По словам местных медиа, вспыхнул именно Афипский НПЗ. Как отмечает Генеральный штаб ВСУ в своем Telegram, этот нефтеперерабатывающий завод задействован в обеспечении армии захватчиков – основными продуктами переработки являются бензин и дизельное топливо.

Отметим, что годовой объем переработки составляет 6,25 млн. тонн нефти.

Также под атакой дронов оказалась Самарская область. Местный губернатор утром сообщал о масштабной атаке БПЛА, работе оперативных служб и ПВО.

Следует отметить, что в Самаре были ограничения по впуску и выпуску самолетов из аэропорта, поэтому большое количество рейсов задержалось.

В то же время этим событиям местные медиа сообщали об атаке на Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод — вспыхнул сильный пожар.

Это предприятие выпускает бензины, дизельное горючее, растворители – всего более 30 видов нефтепродуктов. Мощность переработки – 7 млн ​​нефти в год.

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов, обеспечение горюче-смазочными материалами и боеприпасами захватнической армии и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины, — Генштаб ВСУ

Кроме атак на НПЗ, как сообщает Генеральный штаб, средствами Службы безопасности Украины, Сил специальных операций ВСУ и Сил беспилотных систем были поражены склады боеприпасов на ряд других важных стратегических для врага объектов, вовлеченных в обеспечение Вооруженных сил Российской Федерации.

Эти объекты были расположены как на временно оккупированных территориях, так и на территории России.

Детали о масштабе поражений и последствиях ночной атаки дронов на Афипский и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающие заводы уточняются.

