Мінус “шлюпка”: ССО уразили порт Оля в Росії

Фото з відкритих джерел Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження морського порту Оля на території Астраханської області 14 серпня. Це сталося в рамках дій, спрямованих на зниження можливостей РФ завдавати повітряних ударів.Завдання виконували підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими частинами Сил оборони. Морський порт Оля уражено: що відомо РФ використовує цей об'єкт як важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану.— За наявною інформацією, було уражено судно Порт Оля 4, завантажене комплектуючими до БпЛА типу Shahed та боєприпасами з Ірану, — додали в Генштабі. Поки що результати ураження уточнюють. У Генштабі додають, що Сили оборони продовжують вживати заходів щодо підірвання воєнного потенціалу Росії, які можуть змусити її припинити збройну агресію проти України. Читати на тему Третина ВМФ Росії — адьйос! Скільки кораблів росіян Україна вже знищила та скільки ще треба Розповідаємо, скільки знищено російських кораблів — у матеріалі. Порт Оля Астраханської області на карті Приблизна відстань від порту до кордону України становить понад 600 кілометрів. Нещодавно ми розповідали, до чого готуватимуться росіяни під час осінніх військових навчань Захід-2025. Теги: Війна в Україні, Росія