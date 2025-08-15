Мінус “шлюпка”: ССО уразили порт Оля в Росії

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження морського порту Оля на території Астраханської області 14 серпня. Це сталося в рамках дій, спрямованих на зниження можливостей РФ завдавати повітряних ударів.

Завдання виконували підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими частинами Сил оборони.

Морський порт Оля уражено: що відомо

РФ використовує цей об’єкт як важливий логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану.

— За наявною інформацією, було уражено судно Порт Оля 4, завантажене комплектуючими до БпЛА типу Shahed та боєприпасами з Ірану, — додали в Генштабі.

Поки що результати ураження уточнюють. У Генштабі додають, що Сили оборони продовжують вживати заходів щодо підірвання воєнного потенціалу Росії, які можуть змусити її припинити збройну агресію проти України.

Порт Оля Астраханської області на карті

Приблизна відстань від порту до кордону України становить понад 600 кілометрів.

