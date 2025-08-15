Минус “шлюпка”: ССО поразили порт Оля в России

Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении морского порта Оля на территории Астраханской области 14 августа. Это произошло в рамках действий, направленных на снижение возможностей РФ наносить воздушные удары.

Задания выполнялись подразделениями Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими частями Сил обороны.

Морской порт Оля поражен: что известно

РФ использует этот объект как важный логистический пункт снабжения товаров военного назначения из Ирана.

— По имеющейся информации, было поражено судно Порт Оля 4, загруженное комплектующими в БпЛА типа Shahed и боеприпасами из Ирана, — добавили в Генштабе.

Пока результаты поражения уточняют. В Генштабе добавляют, что Силы обороны продолжают принимать меры по снижению военного потенциала России, которые могут заставить ее прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Порт Оля Астраханской области на карте

Приблизительное расстояние от порта до границы Украины составляет более 600 километров.

