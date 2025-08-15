Минус “шлюпка”: ССО поразили порт Оля в России

Фото из открытых источников Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении морского порта Оля на территории Астраханской области 14 августа. Это произошло в рамках действий, направленных на снижение возможностей РФ наносить воздушные удары.Задания выполнялись подразделениями Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими частями Сил обороны. Морской порт Оля поражен: что известно РФ использует этот объект как важный логистический пункт снабжения товаров военного назначения из Ирана.— По имеющейся информации, было поражено судно Порт Оля 4, загруженное комплектующими в БпЛА типа Shahed и боеприпасами из Ирана, — добавили в Генштабе. Пока результаты поражения уточняют. В Генштабе добавляют, что Силы обороны продолжают принимать меры по снижению военного потенциала России, которые могут заставить ее прекратить вооруженную агрессию против Украины. Читать по теме Треть ВМФ России — адьйос! Сколько кораблей россиян Украина уже уничтожила и сколько осталось Рассказываем, сколько уничтожено российских кораблей — в материале. Порт Оля Астраханской области на карте Приблизительное расстояние от порта до границы Украины составляет более 600 километров. Недавно мы рассказывали, к чему будут готовиться россияне во время осенних военных учений Запад-2025. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Война в Украине, Россия Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter