Военные учения Беларуси и РФ: есть ли риски для Украины

Военные учения РФ и Беларуси Фото Pixabay Военные учения России и Беларуси, которые называются Запад-2025, продолжаются уже вторую неделю. Таким способом РФ и Беларусь пытаются запугать Европу. Войска обеих стран будут отрабатывать новые тактики сухопутных войск, используя опыт России в войне с Украиной.В ГПСУ отреагировали, есть ли угроза для Украины от военных учений Беларуси и РФ. Все, о чем нужно знать украинцам, рассказываем в материале. Военные учения Беларуси: есть ли опасность для Украины В эфире телемарафона Єдині новини представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что внимание украинских пограничников приковано к военным учениям России и Беларуси.Риск и угроза нашей стране в это время будет расти. Особенно во время активной фазы этих учений, которая должна пройти с 12 по 16 сентября. Демченко сообщил, что до 12 сентября в Беларуси будут проходить командно-штабные учения, обучение сил логистики и связи. Он добавил, что первые эшелоны техники и личного состава России уже прибыли в Беларусь. И их количество невелико. Задачи подразделений разведок, как Министерства обороны, так и Государственной пограничной службы, получить всю необходимую информацию о количестве сил и средств, которые Россия сможет привлечь к этим учениям. От этого будут определяться риски для Украины. Андрей Демченко отметил, что не стоит ожидать, что сразу произойдет какое-то наступление, но не следует исключать, что силы, которые проходят обучение, не будут прибегать к провокациям. Читать по теме "Запад-2025″: что готовит Россия в Беларуси и как это повлияет на Украину В Беларусь прибыли российские военные для участия в учениях "Запад-2025" — чем это чревато для Украины, читай в материале. В то же время, во время российско-белорусских учений украинцам следует быть готовыми к нагнетанию от врага в информационном поле. Украину постараются вывести на реакцию и усиление направлений с Беларусью. Россия может попытаться ослабить таким способом другие направления фронта, где сейчас ведутся бои. По состоянию на сегодня на территории Беларуси в приграничье не отмечается формирование ударной группировки. В то же время европейские партнеры, в частности, балтийские страны, интересуются мерами безопасности на границе с Беларусью, чтобы перенять себе этот опыт. В начале месяца Беларусь изменила закон о военном положении. К чему готовится страна?