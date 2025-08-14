Военные учения Беларуси и РФ: есть ли риски для Украины

Военные учения России и Беларуси, которые называются Запад-2025, продолжаются уже вторую неделю. Таким способом РФ и Беларусь пытаются запугать Европу. Войска обеих стран будут отрабатывать новые тактики сухопутных войск, используя опыт России в войне с Украиной.

В ГПСУ отреагировали, есть ли угроза для Украины от военных учений Беларуси и РФ. Все, о чем нужно знать украинцам, рассказываем в материале.

Военные учения Беларуси: есть ли опасность для Украины

В эфире телемарафона Єдині новини представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что внимание украинских пограничников приковано к военным учениям России и Беларуси.

Риск и угроза нашей стране в это время будет расти. Особенно во время активной фазы этих учений, которая должна пройти с 12 по 16 сентября.

Демченко сообщил, что до 12 сентября в Беларуси будут проходить командно-штабные учения, обучение сил логистики и связи. Он добавил, что первые эшелоны техники и личного состава России уже прибыли в Беларусь. И их количество невелико.

Задачи подразделений разведок, как Министерства обороны, так и Государственной пограничной службы, получить всю необходимую информацию о количестве сил и средств, которые Россия сможет привлечь к этим учениям.

От этого будут определяться риски для Украины. Андрей Демченко отметил, что не стоит ожидать, что сразу произойдет какое-то наступление, но не следует исключать, что силы, которые проходят обучение, не будут прибегать к провокациям.

В то же время, во время российско-белорусских учений украинцам следует быть готовыми к нагнетанию от врага в информационном поле. Украину постараются вывести на реакцию и усиление направлений с Беларусью.

Россия может попытаться ослабить таким способом другие направления фронта, где сейчас ведутся бои.

По состоянию на сегодня на территории Беларуси в приграничье не отмечается формирование ударной группировки.

В то же время европейские партнеры, в частности, балтийские страны, интересуются мерами безопасности на границе с Беларусью, чтобы перенять себе этот опыт.

В начале месяца Беларусь изменила закон о военном положении. К чему готовится страна?

