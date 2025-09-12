Карта боевых действий 12 сентября 2025: почти 200 российских атак за сутки

Карта боевых действий за 12 сентября 2025 года радует и одновременно разочаровывает: несмотря на то, что ВСУ освобождают село за селом, красного на украинской территории еще много. Поддержи войско, чтобы эта болезнь как можно быстрее ушла с нашей земли.

В материале собрали для тебя последнюю информацию от аналитиков и Генштаба, а также карты боевых действий.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики из Института изучения войны (ISW) сообщают, что россияне имели успехи в районе Лимана, Великомихайловки и на тактическом отрезке Константиновка — Дружковка.

Имели ли ВСУ успехи на поле боя за последние сутки — не отмечают.

Дополнительно ISW пишет об обостряющемся в России топливном кризисе. Государственные СМИ признают проблему, но не говорят о том, что ее нанесли украинские удары по НПЗ.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 12 сентября 2025 года

В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки произошло 195 боевых столкновений.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и техники, один пункт управления БпЛА, одну тяжелую огнеметную систему и пять артиллерийских средств российских захватчиков.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло пять столкновений. Россияне наносят массированные авиаудары и сбрасывают КАБ на гражданских и военных.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 13 столкновений в Волчанске, Амбарном и Одрадном.

На Купянском направлении враг атаковал семь раз. ВСУ отражали штурмы в Купянске, Петропавловке, Новой Кругляковке, Загрызовом, Голубовке и в направлении Куриловки.

На Лиманском направлении произошла 21 российская атака. Россияне пытаются продвинуться в районах поселков Грековка, Торское, Шандриголово, Дробышево, Колодези, в направлении населенных пунктов Ямполь, Среднее, Ставки.

На Северском направлении оккупанты провели 18 атак на позиции ВСУ в поселках Григоровка, Серебрянка, Дроновка, Выемка.

На Краматорском направлении произошло два боя в Ступочках.

На Торецком направлении ВСУ отразили 12 атак в поселках Александро-Шультино, Екатериновка, Русин Яр, Маяк, Софиевка, Полтавка.

На Покровском направлении отражены 60 российских штурмов в районах Шахово, Владимировка, Николаевка, Молодецкое, Новоукраинка, Проминь, Никаноровка, Маяк, Новоэкономическое, Родинское, Миролюбовка, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Муравское, Дачное, Филия и в направлении Покровска.

На Новопавловском направлении отражены 33 российские атаки неподалеку от поселков Поддубное, Ялта, Сосновка, Ивановка, Филия, Зеленый Гай, Толстой, Малиевка, Камышеваха, Ольговское, Полтавка и в направлении Новоивановки.

На Ореховском направлении прошел один российский штурм Каменского.

На Приднепровском направлении россияне дважды пытались продвинуться к укреплениям ВСУ.

На Гуляйпольском, Полесском и Волынском направлениях за последние сутки без изменений.

Карта боевых действий 12 сентября 2025

Карта боевых действий 12 сентября 2025: почти 200 российских атак за сутки / 13 Фотографий

Вчера стало известно, что бойцы ГУР поразили новейший российский корабль в Черном море. Его приблизительная стоимость $60 млн.

