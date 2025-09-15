Понад 100 поранених дітей: ДСНС попереджає про небезпеку

Кількість дітей, які постраждали від інцидентів із вибухонебезпечними предметами під час повномасштабної війни вже перевалила за сотню. За останніми даними зафіксованих випадків щонайменше 112. Що потрібно знати про мінну загрозу — у матеріалі.

Понад сотня дітей травмувалися через мінну загрозу

Заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Роман Примуш під час брифінгу поділився, що нині відомо про 112 інцидентів контакту дітей із вибухонебезпечними предметами. Про це повідомляє Укрінформ.

Є статистика: майже тисяча людей (з початку повномасштабної війни з РФ — ред.) постраждало від вибухонебезпечних предметів, з них 112 — це діти. І маємо також загиблих.

За словами Романа Примуша, реальні цифри є значно більшими. Адже значна частина контактів дітей та дорослих з вибухонебезпечними предметами не фіксується, надто на лінії фронту.

З часом люди стали поводитися з підозрілими предметами обачніше, адже на початку повномасштабної війни випадків травмувань було більше.

Нині інформаційні кампанії, де пояснюється, які уламки/кульки/інші вибухонебезпечні предмети загрожують життю, стали доходити до людей.

Окремої уваги заслуговує питання замінованих лісів. Поки не провели повноцінні обстеження, ходити туди не можна, ділиться Примуш.

Рятувальники нині не лише розчищають території, а й працюють з населенням, аби люди не брали до рук невідомих предметів та не наражали себе на небезпеку.

На сьогодні зафіксована площа мінної забрудненості в Україні становить 137 тисяч квадратних кілометрів.

А ще працівники ДСНС розповідали, чому перші хвилини після відбою є найнебезпечнішими.

