Сигнал відбою повітряної тривоги дарує відчуття безпеки, проте в Державній службі з надзвичайних ситуацій застерігають, що виходити з укриттів одразу — небезпечно. Рятувальники наголошують, що саме після завершення атаки зростає ризик натрапити на смертельні уламки та нездетоновані боєприпаси, залишені ворогом.

Про це попереджають ДСНС.

Головна причина підвищеної обережності — нова цинічна тактика російської армії. Як повідомили фахівці, тепер дрони-камікадзе типу Shahed використовуються не лише для ураження цілей, а і як засіб для розсіювання касетних боєприпасів із відтермінованим вибухом.

Це означає, що навіть після збиття безпілотника його смертоносний вантаж може бути розкиданий на великій території — у парках, на дитячих майданчиках, біля житлових будинків. Такі елементи перетворюються на пастки, що можуть здетонувати від найменшого дотику, руху чи навіть зміни температури.

Що робити після відбою повітряної тривоги

Рятувальники ДСНС розробили чіткий алгоритм дій, якого варто дотримуватися, щоб убезпечити себе та своїх близьких.

1. Не поспішайте виходити. Зачекайте щонайменше 10-15 хвилин після сигналу відбою. Це дасть змогу уламкам впасти і зменшить ризик потрапити під повторну атаку, якщо ворог застосовує тактику подвійних ударів.

2. Дивіться під ноги, а не в телефон. Під час прогулянки, особливо з дітьми та тваринами, будьте максимально уважними. Намагайтеся не сходити з асфальтованих доріжок, адже в траві чи на ґрунті помітити небезпечні предмети значно складніше.

Що робити, якщо побачили підозрілий предмет

Не чіпайте. У жодному разі не торкайтеся, не пересувайте, не піднімайте і не намагайтеся розібрати знахідку. Це не сувенір, а смертельна загроза.

У жодному разі не торкайтеся, не пересувайте, не піднімайте і не намагайтеся розібрати знахідку. Це не сувенір, а смертельна загроза. Не наближайтесь. Негайно відійдіть на максимально безпечну відстань (не менше 100 метрів).

Негайно відійдіть на максимально безпечну відстань (не менше 100 метрів). Не панікуйте. Зберігайте спокій, попередьте оточуючих про небезпеку та не дозволяйте нікому наближатися до місця знахідки.

Негайно повідомте служби порятунку. Ваші перші дзвінки мають бути за номерами 101 (ДСНС) або 102 (Поліція). Чітко вкажіть місцезнаходження предмета, опишіть його зовнішній вигляд (наскільки це можливо з безпечної відстані) та дочекайтеся прибуття фахівців.

Особлива увага: діти та домашні тварини

Найбільш вразливими до цих прихованих загроз є діти та домашні улюбленці. Поясніть дитині, що будь-який незнайомий предмет на вулиці може бути небезпечним і торкатися його категорично заборонено.

Не відпускайте дітей гратися на вулицю одразу після відбою тривоги.

Щодо тварин, то їх слід вигулювати виключно на повідку, не дозволяючи бігати у високій траві чи кущах. Навіть звичний маршрут може стати небезпечним. Пам’ятайте, що пильність та дотримання цих простих правил є запорукою вашої безпеки у воєнний час.

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