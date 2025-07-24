Фото ГСЧС/Facebook Сигнал отбоя воздушной тревоги дарит ощущение безопасности, однако в ГСЧС предостерегают, что выходить из укрытий сразу — опасно. Спасатели подчеркивают, что именно после завершения атаки возрастает риск наткнуться на смертоносные обломки и несдетонировавшие боеприпасы, оставленные врагом. Об этом предупреждает ГСЧС. Главная причина повышенной осторожности — новая циничная тактика российской армии. Как сообщили специалисты, теперь дроны-камикадзе типа Shahed используются не только для поражения целей, но и как средство для разбрасывания кассетных боеприпасов с отложенным взрывом.Это означает, что даже после сбития беспилотника его смертоносный груз может быть разбросан на большой территории — в парках, на детских площадках, возле жилых домов. Такие элементы превращаются в ловушки, которые могут сдетонировать от малейшего прикосновения, движения или даже изменения температуры. Что делать после отбоя воздушной тревоги Спасатели ГСЧС разработали четкий алгоритм действий, которого следует придерживаться, чтобы обезопасить себя и своих близких. Не спешите выходить. Подождите как минимум 10-15 минут после сигнала отбоя. Это позволит обломкам упасть и уменьшит риск попасть под повторную атаку, если враг применяет тактику двойных ударов. Смотрите под ноги, а не в телефон. Во время прогулки, особенно с детьми и животными, будьте максимально внимательны. Старайтесь не сходить с асфальтированных дорожек, ведь в траве или на грунте заметить взрывоопасные предметы гораздо сложнее. Что делать, если увидели подозрительный предмет Не трогайте. Ни в коем случае не прикасайтесь, не передвигайте, не поднимайте и не пытайтесь разобрать находку. Это не сувенир, а смертельная угроза. Не приближайтесь. Немедленно отойдите на максимально безопасное расстояние (не менее 100 метров). Не паникуйте. Сохраняйте спокойствие, предупредите окружающих об опасности и не позволяйте никому приближаться к месту находки. Немедленно сообщите в службы спасения. Ваши первые звонки должны быть по номерам 101 (ГСЧС) или 102 (Полиция). Четко укажите местонахождение предмета, опишите его внешний вид (насколько это возможно с безопасного расстояния) и дождитесь прибытия специалистов. Особое внимание: дети и домашние животные Ниболее уязвимы к этим скрытым угрозам дети и домашние питомцы. Объясните ребенку, что любой незнакомый предмет на улице может быть опасен и прикасаться к нему категорически запрещено. Не отпускайте детей играть на улицу сразу после отбоя тревоги. Что касается животных, то их следует выгуливать исключительно на поводке, не позволяя бегать в высокой траве или кустах. Даже привычный маршрут может стать опасным. Помните, что бдительность и соблюдение этих простых правил являются залогом вашей безопасности в военное время. В Чернигове тестируют новый сигнал воздушной тревоги, вызвавший панику среди жителей. Почему люди ассоциируют его со звуком ракеты и как на это реагируют власти — читай в нашем материале. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: война в Украине, ГСЧС, Люди, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter