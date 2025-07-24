Сигнал отбоя воздушной тревоги дарит ощущение безопасности, однако в ГСЧС предостерегают, что выходить из укрытий сразу — опасно. Спасатели подчеркивают, что именно после завершения атаки возрастает риск наткнуться на смертоносные обломки и несдетонировавшие боеприпасы, оставленные врагом.

Об этом предупреждает ГСЧС.

Главная причина повышенной осторожности — новая циничная тактика российской армии. Как сообщили специалисты, теперь дроны-камикадзе типа Shahed используются не только для поражения целей, но и как средство для разбрасывания кассетных боеприпасов с отложенным взрывом.

Это означает, что даже после сбития беспилотника его смертоносный груз может быть разбросан на большой территории — в парках, на детских площадках, возле жилых домов. Такие элементы превращаются в ловушки, которые могут сдетонировать от малейшего прикосновения, движения или даже изменения температуры.

Что делать после отбоя воздушной тревоги

Спасатели ГСЧС разработали четкий алгоритм действий, которого следует придерживаться, чтобы обезопасить себя и своих близких.

Не спешите выходить. Подождите как минимум 10-15 минут после сигнала отбоя. Это позволит обломкам упасть и уменьшит риск попасть под повторную атаку, если враг применяет тактику двойных ударов. Смотрите под ноги, а не в телефон. Во время прогулки, особенно с детьми и животными, будьте максимально внимательны. Старайтесь не сходить с асфальтированных дорожек, ведь в траве или на грунте заметить взрывоопасные предметы гораздо сложнее.

Что делать, если увидели подозрительный предмет

Не трогайте. Ни в коем случае не прикасайтесь, не передвигайте, не поднимайте и не пытайтесь разобрать находку. Это не сувенир, а смертельная угроза.

Ни в коем случае не прикасайтесь, не передвигайте, не поднимайте и не пытайтесь разобрать находку. Это не сувенир, а смертельная угроза. Не приближайтесь. Немедленно отойдите на максимально безопасное расстояние (не менее 100 метров).

Немедленно отойдите на максимально безопасное расстояние (не менее 100 метров). Не паникуйте. Сохраняйте спокойствие, предупредите окружающих об опасности и не позволяйте никому приближаться к месту находки.

Немедленно сообщите в службы спасения. Ваши первые звонки должны быть по номерам 101 (ГСЧС) или 102 (Полиция). Четко укажите местонахождение предмета, опишите его внешний вид (насколько это возможно с безопасного расстояния) и дождитесь прибытия специалистов.

Особое внимание: дети и домашние животные

Ниболее уязвимы к этим скрытым угрозам дети и домашние питомцы. Объясните ребенку, что любой незнакомый предмет на улице может быть опасен и прикасаться к нему категорически запрещено. Не отпускайте детей играть на улицу сразу после отбоя тревоги.

Что касается животных, то их следует выгуливать исключительно на поводке, не позволяя бегать в высокой траве или кустах. Даже привычный маршрут может стать опасным. Помните, что бдительность и соблюдение этих простых правил являются залогом вашей безопасности в военное время.

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