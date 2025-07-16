“Звук ядерки”: в Чернигове тестируют новую сирену, люди — против

С 1 июля в Чернигове началось тестирование новой системы оповещения о воздушной тревоге, которое сразу выявило острую психологическую проблему. Жители города массово жалуются на звучание сирены, ассоциируя его с прямой угрозой — приближением ракеты, звуком Шахеда или даже предупреждением о ядерной атаке.

Об этом пишет Суспільне.

Жители города боятся сирены

История черниговки Светланы Герасименко и ее десятилетней дочери Соломии ярко иллюстрирует проблему. Женщина рассказала Суспільному, что ее ребенок, привыкший к обычному звуку сирены, впервые услышав голосовое оповещение, пережил настоящий приступ паники.

— Мы с подружками играли, но потом мы услышали сирену. Я прибегаю домой, мне было очень страшно, я вся тряслась, потому что я подумала, что ракета летит. Я маме сказала, что я подумала, что это ядерная атака, — вспоминает девочка.

Светлана говорит, что такой реакции у дочери раньше не было. Она, как и многие другие жители, считает, что власти должны были не просто предупредить о тестировании, но и предоставить образец нового звука, чтобы люди могли подготовить к нему детей и привыкнуть сами.

— Очень много людей пишут, что сами взрослые перепугались, что это ненормально, что у нас и так психика и эмоциональное состояние наше нестабильное, — говорит женщина.

Требование закона и новые возможности: объяснение властей

В эфире Украинского Радио Чернигов глава ГВА Дмитрий Брижинский подробно рассказал о конкретных шагах, которые предпринимаются для исправления ситуации.

— Мы как раз сейчас над этим работаем. Недостатки будем исправлять в течение этой недели. Мы сейчас ищем диктора, который перезапишет это сообщение. Я уже встречался с заместителем руководителя Муниципальной варты по этому поводу, — сообщил глава ГВА.

Ключевые изменения коснутся не только голоса диктора, но и содержания и продолжительности сообщений, которые вызвали больше всего нареканий.

Я предложил, чтобы максимально сократить голосовое сообщение и только ограничиться словами “Воздушная тревога”, и все, чтобы не было лишних слов. Человек должен слышать саму суть, — подчеркнул Брижинский.

По его плану, длинное пятиминутное сообщение отменят. Вместо него, после звука механической сирены (ревуна), трижды будет повторяться короткая фраза “Воздушная тревога”.

Сама же сирена будет звучать до минуты, чего, по мнению главы ГВА, вполне достаточно, чтобы привлечь внимание.

Почему вообще изменили систему

Модернизация системы оповещения является требованием законодательства Украины. Новое оборудование, которое может работать во время отключений электроэнергии и позволяет включать локальные оповещения для отдельных районов, город получил бесплатно от фонда Партнерство за сильну Україну.

Хотя основной сигнал тревоги передается централизованно через Министерство цифровой трансформации, городское управление по чрезвычайным ситуациям имеет доступ к этой системе и может генерировать и передавать свой сигнал местного значения, что и позволяет оперативно корректировать их на основе отзывов громады.

В городском управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций объясняют: модернизация системы оповещения — это не прихоть, а требование законодательства. По словам заместителя начальника отдела Богдана Писарева, в Украине внедряется новая, структурированная система оповещения в соответствии с постановлением Кабмина.

Он также опроверг упреки об отмывании денег, пояснив, что оборудование стоимостью почти 6 миллионов гривен город получил бесплатно от фонда Партнерство за сильну Україну. Из городского бюджета было выделено 1,3 миллиона гривен только на монтажные работы.

Главное преимущество новой системы, по словам Писарева, — ее надежность. Она сможет работать даже во время отключений электроэнергии. Кроме того, система позволяет включать локальные оповещения — например, в случае угрозы для отдельного микрорайона из-за падения обломков.

Звук не окончательный: власти обещают прислушиваться

Богдан Писарев подчеркнул, что тестирование продлится месяц, и нынешнее звучание сирены — не окончательный вариант. Власти готовы оперативно реагировать на жалобы граждан.

– Сразу же первого июля, как сирену запустили, люди жаловались, что был звуковой сопроводитель сигнала отбоя о том, что звук падающего Шахеда. Мы сразу это звуковое сопровождение убрали, – заверил чиновник.



Главное фото: Суспільне та Pexels.

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