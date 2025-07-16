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“Звук ядерки”: в Чернигове тестируют новую сирену, люди — против

Юлия Хоменко, редактор сайта 16 июля 2025, 08:00
“Звук ядерки”: в Чернигове тестируют новую сирену, люди — против

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