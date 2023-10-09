Ядерный клуб: сколько стран мира имеет арсенал ядерного оружия

В мире 195 государств. Но несколько держат в напряжении весь мир, ведь имеют на вооружении ядерные боеголовки. Эти страны называют ядерным клубом.

Какие страны мира входят в этот клуб и сколько ядерного оружия у них есть в своих арсеналах — в материале.

Ядерный клуб: список стран с ядерным потенциалом

США владеет ядерным оружием с 1945 г.

Россия — с 1949 г. Этой стране ядерное оружие перешло по наследству от СССР.

Великобритания — с 1952 г.

Франция — с 1960 г.

Китай — с 1964 г.

Индия — с 1974 г.

Пакистан — с 1998 г.

КНДР — с 2006 г.

Неофициальный член этого ядерного клуба — Израиль.

В клубе сформированная ядерная пятерка, которая владеет боеголовками легитимно: США, Россия, Франция, Великобритания, Китай. Легитимность обеспечивает Договор о нераспространении ядерного оружия.

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Сколько ядерных боеголовок на вооружении?

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал новый отчет, в котором изучили ядерные арсеналы в мире.

По данным отчета, по состоянию на январь 2023 девять государств имели 12 512 ядерных боеголовок. Из них 9 576 находились на военных складах для потенциального использования, что на 86 единиц больше, чем в прошлом году.

При этом Россия и США владеют почти 90% всего ядерного оружия. В целом, по данным SIPRI, международные арсеналы имеют такие запасы ядерного оружия:

США — 5 244, 3 708 из них готовы к использованию;

Россия — 5 889, 4 489 из них готовы к использованию;

Великобритания — 225;

Франция — 290;

Китай — 410;

Индия — 164;

Пакистан — 170;

КНДР — 30;

Израиль — 90.

Россия не только агрессор, но и страна с ядерным потенциалом, которая неоднократно шантажировала мир и угрожала ею воспользоваться.

Никто не знает, действительно ли враг способен использовать это оружие. Так что лучше иметь план действий, который спасет жизнь. Мы рассказали, как выжить во время ядерного взрыва.

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