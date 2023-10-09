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Ядерний клуб: скільки країн світу має арсенал ядерної зброї

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 09 Жовтня 2023, 10:00
У яких країнах є ядерна зброя
Фото: Pexels

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