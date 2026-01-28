Ядерна загроза та ШІ: чому вчені перевели Годинник Судного дня на найнебезпечнішу позначку

Світ ще ніколи не був так близько до глобальної катастрофи, як вчора 27 січня у США стрілки символічного Годинника Судного дня перевели на позначку 85 секунд до Опівночі. Це найменший показник за всі 79 років існування проєкту, що сигналізує про безпрецедентний рівень загроз для існування цивілізації.

Динаміка наближення до фіналу

Для порівняння, ще у 2025 році цей показник становив 89 секунд, а протягом 2023-2024 років стрілки трималися на позначці 90 секунд. Різкий зсув стався після 2022 року, коли через повномасштабну агресію Росії проти України вчені одразу додали 10 секунд до часу знищення. До того моменту стрілки тривалий час залишалися нерухомими.

Сьогоднішні 85 секунд — це тривожний сигнал про те, що людство неспроможне ефективно протидіяти загрозам, які саме ж і створило. Йдеться про накопичення ядерного арсеналу, кліматичний колапс та неконтрольований розвиток новітніх технологій.

Ризики, з якими ми стикаємося через ядерну зброю, зміну клімату та революційні технології, зростають. Кожна секунда на рахунку, і в нас закінчується час, — прокоментувала рішення Александра Белл, президент і генеральний директор журналу Bulletin of the Atomic Scientists.

Що символізує цей Годинник

Doomsday Clock — це не просто метафора, а аналітичний проєкт, заснований у 1947 році творцями першої атомної бомби, серед яких були Альберт Ейнштейн та Роберт Оппенгеймер.

Протягом десятиліть експерти оцінюють стан світової безпеки за трьома основними критеріями:

Ядерна загроза: ризик початку глобальної війни (основний фактор з 1947 року);

Екологія: вплив незворотних змін клімату (враховується з 2007 року);

Техногенні ризики: з недавніх пір вчені додали до списку небезпек штучний інтелект та біотехнології.

Від оптимізму до катастрофи

Історія Годинника знала й значно спокійніші часи. Найбезпечнішим періодом вважається 1991 рік — тоді, на тлі підписання договору про скорочення ядерних озброєнь між США та СРСР, стрілки відсунули на рекордні 17 хвилин від Опівночі.

Проте відтоді ситуація лише погіршувалася. За задумом творців, проєкт не є інструментом точного вимірювання часу до вибуху, а слугує закликом до лідерів держав розпочати діалог, поки катастрофа не стала неминучою.

Наразі ж висновок вчених невтішний: світ перебуває в стадії максимальної напруги, а прогресу в подоланні глобальних ризиків практично немає.

