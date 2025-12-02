Підтоплення міст неминуче? До яких наслідків може призвести глобальне потепління в Україні

Глобальне потепління може призвести до підтоплення прибережних територій України вже в найближчі десятиліття.

За словами Євгенії Засядько, голови правління Грінпіс в Україні, що надала коментар Telegraf, вся прибережна зона країни опиниться під загрозою затоплення, включаючи сільськогосподарські землі, населені пункти, промислові зони та військові об’єкти — деталі читай у матеріалі.

Територія України частково буде затоплена: наслідки невиконання Паризької угоди

Експертка посилається на дослідження організації Екодія від 2018 року під назвою Вода близько, яке моделює кілька сценаріїв потепління — від +1,5-2°C до +4°C. У найгіршому випадку затоплення охопить мільйони гектарів, зокрема райони Одеси та Бердянська.

Загалом під загрозою опиниться 1168 тисяч гектарів, з яких 212 тисяч — сільськогосподарські землі, а 35 тисяч — забудовані території.

Вся прибережна територія України частково буде затоплена… Мова про 1168 тисяч гектарів — 212 тисяч гектарів сільськогосподарських територій та 35 тисяч гектарів забудови. Сюди навіть потрапили військові полігони, бо є території, які близькі до моря

, — зазначила Засядько.

Деякі з цих зон зараз окуповані, що ускладнює оцінку ризиків. Екологи прогнозують, що кардинальні зміни почнуться з 2100 року, хоча раніше вважалося, що процес триватиме сторіччя.

Тож зараз під великим питанням, чи ми зможемо досягнути тих цілей, які стоять в Паризькій угоді, і, яке нас чекає майбутнє

, — додала Засядько.

Проблема пов’язана з невиконанням Паризької угоди 2015 року, де країни зобов’язалися до 2050 року скоротити викиди парникових газів. Однак людство поки не досягло цих цілей.

