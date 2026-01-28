Ядерная угроза и ИИ: почему ученые перевели Часы Судного дня на самую опасную отметку

Мир еще никогда не был так близко к глобальной катастрофе, как вчера 27 января в США стрелки символических часов Судного дня перевели на отметку 85 секунд до Полуночи. Это самый низкий показатель за все 79 лет существования проекта, что сигнализирует о беспрецедентном уровне угроз для существования цивилизации.

Об этом сообщает CNN.

Динамика приближения к финалу

Для сравнения, еще в 2025 году этот показатель составлял 89 секунд, а в течение 2023-2024 годов стрелки держались на отметке в 90 секунд. Резкий сдвиг произошел после 2022 года, когда из-за полномасштабной агрессии России против Украины ученые сразу добавили 10 секунд к времени уничтожения. До того момента стрелки долгое время оставались неподвижными.

Сегодняшние 85 секунд — это тревожный сигнал о том, что человечество неспособно эффективно противодействовать угрозам, которые само же и создало. Речь идет о накоплении ядерного арсенала, климатическом коллапсе и неконтролируемом развитии новейших технологий.

Риски, с которыми мы сталкиваемся из-за ядерного оружия, изменения климата и революционных технологий, растут. Каждая секунда на счету, и у нас заканчивается время, — прокомментировала решение Александра Белл, президент и генеральный директор журнала Bulletin of the Atomic Scientists.

Читать по теме Океани высохнут, и Земля станет пустыней — тревожный сценарий NASA Исследование NASA показало тревожные результаты о будущем Земли. Подробнее — в материале.

Что символизируют эти Часы

Doomsday Clock — это не просто метафора, а аналитический проект, основанный в 1947 году создателями первой атомной бомбы, среди которых были Альберт Эйнштейн и Роберт Оппенгеймер.

На протяжении десятилетий эксперты оценивают состояние мировой безопасности по трем основным критериям:

Ядерная угроза: риск начала глобальной войны (основной фактор с 1947 года);

Экология: влияние необратимых изменений климата (учитывается с 2007 года);

Техногенные риски: с недавних пор ученые добавили в список опасностей искусственный интеллект и биотехнологии.

От оптимизма до катастрофы

История Часов знала и значительно более спокойные времена. Самым безопасным периодом считается 1991 год — тогда, на фоне подписания договора о сокращении ядерных вооружений между США и СССР, стрелки отодвинули на рекордные 17 минут от Полуночи.

Однако с того момента ситуация только ухудшалась. По замыслу создателей, проект не является инструментом точного измерения времени до взрыва, а служит призывом к лидерам государств начать диалог, пока катастрофа не стала неизбежной.

Сейчас же вывод ученых неутешителен: мир находится в стадии максимального напряжения, а прогресса в преодолении глобальных рисков практически нет.

Ранее мы писали, к каким последствиям может привести глобальное потепление в Украине — читай в материале, чем это может быть опасно для нас.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!