Океани высохнут, и Земля станет пустыней — тревожный сценарий NASA

Новое исследование NASA, проведенное в сотрудничестве с японским университетом Тохо, заставило ученых по-новому взглянуть на будущее нашей планеты.

Используя самые мощные суперкомпьютеры, исследователи смоделировали эволюцию климата Земли — и результаты, как пишет Daily Galaxy, оказались тревожными.

Солнце — главная угроза планете

На протяжении миллиардов лет Солнце медленно, но неуклонно увеличивает свои размеры и яркость. В далеком будущем оно превратится в красного гиганта, охватив орбиты ближайших планет.

Однако, как выяснили ученые, катастрофические изменения начнутся гораздо раньше.

— На протяжении десятилетий мы оценивали продолжительность существования биосферы Земли, опираясь на темпы увеличения яркости Солнца. Но теперь данные показывают, что этот процесс идёт быстрее, чем мы ожидали, — объясняет Кадзуми Одзаки, ведущий автор работы NASA.

Согласно моделям, примерно через миллиард лет поверхность Земли нагреется настолько, что даже самые устойчивые микроорганизмы не смогут выжить.

Океаны постепенно испарятся, атмосфера утратит большую часть защитных слоёв, а планета превратится в пыльную, безводную пустыню, напоминающую Венеру.

Конец жизни может наступить раньше, чем ожидалось

Исследование NASA опровергает распространенное мнение о том, что у человечества есть миллиарды лет запаса. Ученые подчеркивают: изменения климата, потеря кислорода и деградация экосистем могут привести к критической точке уже в ближайшие несколько сотен лет.

Читать по теме Три дня жары — и наводнение: ученая рассказала, почему Украина входит в зону катаклизмов Украину накрывает эпоха климатических катаклизмов: погода меняется молниеносно, а предсказать ее уже почти невозможно. Почему — читай в эксклюзивном материале Вікон.

Мы всегда думали, что гибель биосферы — это судьба далеких потомков. Но сегодня мы видим, что антропогенное влияние приближает этот сценарий, — говорится в отчете NASA.

Повышение солнечной активности, участившиеся корональные выбросы, солнечные бури и нарушения магнитного поля Земли уже сейчас влияют на уровень кислорода в атмосфере.

К этому добавляются человеческие факторы — вырубка лесов, сжигание топлива, загрязнение океанов, — что лишь ускоряет естественные процессы.

Океаны могут полностью высохнуть

Одним из самых пугающих сценариев, которые смоделировали учёные, является полное испарение океанов.

Именно вода играет ключевую роль в поддержании жизни: она стабилизирует климат, производит кислород и служит средой обитания для миллионов форм жизни.

Когда океаны исчезнут, планета утратит природный баланс, и даже самые выносливые организмы не смогут адаптироваться. Этот этап называют последним актом истории Земли.

В NASA признают, что единственным реальным выходом может стать уход за пределы планеты. Колонизация Марса или спутников Юпитера и Сатурна пока звучит как научная фантастика, но именно это может стать залогом выживания человечества.

Читайте также: как глобальное потепление изменит наше питание, какие продукты окажутся под угрозой и почему в будущем станет меньше поваров.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!