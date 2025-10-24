Океани висохнуть, і Земля стане пустелею — тривожний сценарій NASA

Нове дослідження NASA, проведене у співпраці з японським університетом Тохо, змусило вчених по-новому подивитися на майбутнє нашої планети.

Використовуючи найпотужніші суперкомп’ютери, науковці змоделювали еволюцію клімату Землі — і результати, як пише Daily Galaxy, виявилися тривожними.

Сонце — головна загроза майбутнього Землі

Протягом мільярдів років Сонце повільно, але невпинно збільшує свої розміри та яскравість. У далекому майбутньому воно перетвориться на червоного гіганта, охопивши орбіти найближчих планет. Але, як з’ясували дослідники, катастрофічні зміни почнуться набагато раніше.

— Протягом десятиліть ми оцінювали тривалість існування біосфери Землі, спираючись на темпи зростання яскравості Сонця. Та тепер дані показують, що цей процес відбувається швидше, ніж ми очікували, — пояснює Казумі Одзакі, провідний автор роботи NASA, опублікованої у журналі Nature.

Згідно з моделями, приблизно через мільярд років поверхня Землі нагріється настільки, що навіть найстійкіші мікроорганізми не зможуть вижити.

Океани поступово випаруються, атмосфера втратить більшість захисних шарів, а планета перетвориться на пилючу, безводну пустелю, схожу на Венеру.

Кінець життя може настати раніше, ніж очікується

Дослідження NASA спростовує поширену думку, що людство має мільярди років запасу. Вчені наголошують: зміни клімату, втрата кисню і деградація екосистем можуть створити критичний момент вже у найближчі кілька сотень років.

Ми завжди думали, що загибель біосфери — це доля далеких нащадків. Але сьогодні ми бачимо, що антропогенний вплив наближає цей сценарій, — йдеться у звіті NASA.

Підвищення сонячної активності, частіші корональні викиди, сонячні бурі та пошкодження магнітного поля Землі вже зараз впливають на рівень кисню в атмосфері.

До цього додаються дії людини — вирубка лісів, спалення палива, забруднення океанів, — що лише прискорюють природні процеси.

Океани можуть повністю висохнути

Одним із найстрашніших сценаріїв, які змоделювали вчені, є повне випаровування океанів. Саме вода відіграє ключову роль у підтриманні життя: вона стабілізує клімат, виробляє кисень і є середовищем для мільйонів форм життя.

Коли океани зникнуть, планета втратить природний баланс, і навіть найвитриваліші організми не зможуть пристосуватися. Саме цей етап дослідники називають останнім актом історії Землі.

У NASA визнають: єдиним реальним виходом може стати вихід за межі планети. Колонізація Марса або супутників Юпітера й Сатурна поки що звучить як наукова фантастика, але саме це може стати запорукою виживання людства.

Читайте также: как глобальное потепление изменит наше питание, какие продукты окажутся под угрозой и почему в будущем станет меньше поваров.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!