“Звук ядерки”: у Чернігові тестують нову сирену, люди — проти

З 1 липня у Чернігові розпочалося тестування нової системи оповіщення про повітряну тривогу, яке одразу виявило гостру психологічну проблему. Мешканці міста масово скаржаться на звучання сирени, асоціюючи його з прямою загрозою — наближенням ракети, звуком Шахеда або навіть попередженням про ядерну атаку.

Про це пише Суспільне.

Мешканці міста бояться сирени

Історія чернігівки Світлани Герасименко та її десятирічної доньки Соломії яскраво ілюструє проблему. Жінка розповіла Суспільному, що її дитина, яка звикла до звичайного звуку сирени, вперше почувши голосове сповіщення, пережила справжній напад паніки.

— Ми з подружками гралися, але потім ми почули сирену. Я прибігаю додому, мені було дуже страшно, я вся тряслась, бо я подумала, що ракета летить. Я мамі сказала, що я подумала, що це ядерна атака, — згадує дівчинка.



Світлана каже, що такої реакції у доньки раніше не було. Вона, як і багато інших мешканців, вважає, що влада мала не просто попередити про тестування, а й надати зразок нового звуку, аби люди могли підготувати до нього дітей та звикнути самі.

— Дуже багато людей пишуть, що самі дорослі перелякалися, що це ненормально, що в нас і так психіка й емоційний стан наш нестабільний, — каже жінка.

Вимога закону та нові можливості: пояснення влади

В ефірі Українського Радіо Чернігів голова МВА Дмитро Брижинський детально розповів про конкретні кроки, які вживаються для виправлення ситуації.

— Ми якраз зараз над цим працюємо. Недоліки будемо виправляти протягом цього тижня. Ми зараз шукаємо диктора, який перезапише це повідомлення. Я вже зустрічався із заступником керівника Муніципальної варти щодо цього, — повідомив очільник МВА.

Ключові зміни торкнуться не лише голосу диктора, а й змісту та тривалості повідомлень, які викликали найбільше нарікань.

Я запропонував, щоб максимально скоротити голосове повідомлення й тільки обмежитися словами “Повітряна тривога”, і все, щоб не було зайвих слів. Людина повинна чути саму суть, — наголосив Брижинський.

За його планом, довге п’ятихвилинне повідомлення скасують. Замість нього, після звуку механічної сирени (ревуна), тричі повторюватиметься коротка фраза “Повітряна тривога”.

Сама ж сирена лунатиме до хвилини, чого, на думку очільника МВА, цілком достатньо, щоб привернути увагу.

Чому взагалі змінили систему

Модернізація системи оповіщення є вимогою законодавства України. Нове обладнання, яке може працювати під час вимкнень електроенергії та дозволяє вмикати локальні сповіщення для окремих районів, місто отримало безоплатно від фонду Партнерство за сильну Україну.

Хоча основний сигнал тривоги передається централізовано через Міністерство цифрової трансформації, міське управління з надзвичайних ситуацій має доступ до системи й може генерувати власні, місцеві повідомлення, що й дозволяє оперативно коригувати їх на основі відгуків громади.

У міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій пояснюють: модернізація системи оповіщення — це не забаганка, а вимога законодавства. За словами заступника начальника відділу Богдана Писарєва, в Україні впроваджується нова, структурована система оповіщення відповідно до постанови Кабміну.

Він також спростував закиди про відмивання грошей, пояснивши, що обладнання вартістю майже 6 мільйонів гривень місто отримало безоплатно від фонду Партнерство за сильну Україну. З міського бюджету було виділено 1,3 мільйона гривень лише на монтажні роботи.

За словами Писарєва, Головна перевага нової системи — її надійність. Вона зможе працювати навіть під час вимкнень електроенергії. Крім того, система дозволяє вмикати локальні сповіщення — наприклад, у разі загрози для окремого мікрорайону через падіння уламків.

Звук не остаточний: влада обіцяє дослухатися

Богдан Писарєв наголосив, що тестування триватиме місяць, і нинішнє звучання сирени — не остаточний варіант. Влада готова оперативно реагувати на скарги громадян.

– Одразу ж першого липня, як сирену запустили, люди скаржилися, що був звуковий супровід сигналу відбою про те, що звук Шахеда, що падає. Ми одразу цей звуковий супровід прибрали, – запевнив чиновник.



Головне фото: Суспільне та Pexels.

Раніше ми писали про те, чим відрізняється тактична ядерна зброя від стратегічної та яка ймовірність її застосування.

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