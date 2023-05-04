Ядерна зброя: радіус ураження та випромінювання, а також чи може Росія застосувати її по Україні

Ядерною зброєю Росія лякає Україну не перший місяць. Вона буває стратегічною і тактичною.

Головна відмінність між ними — у потужності. Для стратегічної — до 1000 кт, для тактичної — до 100 кт, часто менше ніж 1 кт.

Перша призначена для того, щоб знищити стратегічні центри в тилу, друга — для ураження техніки та людей на фронті. Ядерна зброя: радіус ураження та інші важливі моменти — читай у матеріалі.

Ядерна зброя: радіус ураження та чи може найближчим часом застосувати її по Україні Росія

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначає, що насправді процес віддання наказу про застосування ядерної зброї та його виконання — це багаторівневе бюрократичне пекло, яке займає досить довгий проміжок часу із залученням служб та ресурсів, що перебувають під цілодобовим наглядом розвідки наших партнерів.

За словами експерта, є стійке враження, що ми зараз у стані масштабної ІПСО, покликаної заморозити війну на умовах Москви.

Зокрема, для того, щоб зірвати контрнаступ ЗСУ, який для Росії може виявитися смертельним. Тому агресор іде на крайній крок — імітує удар по сакральному об’єкту з натяком на розв’язані руки. Поширює інформацію про готовність завдати ядерного удару.

Попередньо вони справді можуть здійснити масований ракетний удар, наприклад, по урядовому кварталі в Києві.

Після цього посилити ядерну інформаційну хвилю і навіть імітувати готовність залучити ядерну зброю. На мою думку, все це робиться для того, щоб партнери змусили Україну сісти за стіл переговорів.

Втім, нам до ракетних ударів не звикати: урядовий квартал чи будь-який інший — ми вже бачили все. А ось російські ракети можуть бути збиті, й вони просто не долетять. Тоді це для Росії буде подвійна ганьба.

Адже виходить, що на Кремль упало щось, проти чого не змогло спрацювати дефективне ППО, і на це щось Росія не змогла відповісти дзеркально, адже її ракети були збиті. Тому ядерну зброю Росія не застосує за жодних обставин. Контрнаступ все одно розпочнеться, зазначає експерт.

Ядерний вибух: радіус ураження у цифрах

Важливо знати, що наслідки ядерного удару залежатимуть від того, яку саме зброю використають проти України.

Раніше в Центрі протидії дезінформації писали, що коли Кремль вдається до ядерного шантажу, то переважно передбачається можливе застосування тактичної ядерної зброї.

Використання стратегічної ядерної зброї проти України називають майже нереальним через те, що такий ядерний удар створить загрозу не лише Україні, а й Росії.

Для того щоб побачити наслідки ядерного удару по Києву та радіус ураження, можна скористатися сервісом NUKEMAP. Наприклад, на графіці показано наслідки, якби удар був завданий тактичною ракетою вагою 15 кт (яку використовували, коли бомбардували Хіросіму).

Радіус вогняної кулі, який позначений помаранчевим кольором, досягне 230 м. Радіус ураження від вибухової хвилі становитиме 0,54 км. Смертність у цьому радіусі — приблизно 100%.

Сірим кольором показаний помірний радіус ураження вибухом, що становить приблизно 1,13 км. У цій зоні, найімовірніше, буде зруйновано безліч житлових будівель, поширені смертні випадки. Також висока ймовірність пожежі у приміщеннях. А пошкоджені будинки напевно згорять.

Зеленим кольором зображено приблизний радіус випромінювання. Якщо ядерний удар буде завдано тактичною ракетою 15 кт, він становитиме 1,34 км.

Для людей у цьому радіусі можливий летальний кінець приблизно через 15–30 днів, а 15% тих, хто вижив, зрештою помруть від раку.

Світло-жовтогарячим кольором позначається радіус теплового випромінювання. Він становить 1,68 км. Випромінювання може спричинити сильні опіки, тобто згодом серйозні рубці або навіть ампутацію.

Світло-сірим кольором позначено радіус ураження вибухом легкого типу, що становить приблизно 2,9 км. У цій зоні, найімовірніше, розіб’ються всі шибки. Це може спричинити травми у тих, хто підійде до вікна подивитися спалах ядерного вибуху.

Раніше ми розповідали, як розпізнати хімічну атаку та підготуватися до неї.