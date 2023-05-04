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Ядерна зброя: радіус ураження та випромінювання, а також чи може Росія застосувати її по Україні

Анна Голішевська, редакторка сайту 04 Травня 2023, 21:30
Ядерна зброя
Фото: Unsplash

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