Более 100 раненых детей: ГСЧС предупреждает об опасности

Количество детей, пострадавших от инцидентов с взрывоопасными предметами во время полномасштабной войны, уже перевалило за сотню. По последним данным зафиксированных случаев минимум 112. Что нужно знать о минной угрозе — в материале.

Более сотни детей травмировались из-за минной угрозы

Заместитель председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Роман Примуш во время брифинга поделился, что сейчас известно о 112 инцидентах контакта детей с взрывоопасными предметами. Об этом сообщает Укринформ.

Есть статистика: почти тысяча человек (с начала полномасштабной войны с РФ — ред.) пострадали от взрывоопасных предметов, из них 112 — это дети. И есть также погибшие.

По словам Романа Примуша, реальные цифры значительно больше. Ведь значительная часть контактов детей и взрослых с взрывоопасными предметами не фиксируется, особенно на линии фронта.

Со временем люди стали обращаться с подозрительными предметами более осмотрительно, ведь в начале полномасштабной войны случаев травм было больше.

Сейчас информационные кампании стали доходить до людей и объяснять, какие осколки/шарики/другие взрывоопасные предметы угрожают жизни.

Отдельного внимания заслуживает вопрос заминированных лесов. Пока не провели полноценные обследования, ходить туда нельзя, — делится Примуш.

Спасатели сейчас не только расчищают территории, но и работают с населением, чтобы люди не брали в руки неизвестные предметы и не подвергали себя опасности.

На сегодня зафиксированная площадь минной загрязненности в Украине составляет 137 тысяч квадратных километров.

