Куда пойти на выходных 18-19 апреля 2026 в Киеве: самые интересные культурные события столицы

В столице грех сидеть дома, особенно на выходных. Киев предлагает столько интересных событий и развлечений, что ты точно сможешь найти что-то для себя. Есть все: от театральных постановок и концертов до стендапов, фестивалей и творческих мастер-классов.
Это отличная возможность отдохнуть от будней и открыть для себя что-то новое в любимом городе.
Итак, куда пойти на выходных 18-19 апреля в Киеве — мы собрали подборку интересных событий.
Киев: куда пойти на выходных — концерты
Куда пойти в субботу, 18 апреля 2026:
- Жовтневый дворец: большой оркестровый концерт, популярные мелодии прозвучат в исполнении симфонического оркестра.
- International Center of Culture and Arts: симфонический концерт с исполнением мировых хитов в оркестровой обработке.
- Киевский планетарий: акустическое живое выступление с особой атмосферой под звёздным куполом.
- Национальная филармония Украины: классическая музыка в современном исполнении, оркестровые произведения в новом звучании.
Куда пойти в воскресенье, 19 апреля 2026:
- Дворец спорта: фестиваль Любовь без границ, большой музыкальный фестиваль с участием популярных украинских артистов (KADNAY, Latexfauna, LELY45 и другие).
- Национальная филармония Украины: Испанские эскизы. Классический концерт с испанскими музыкальными мотивами.
- Дом кино: IMAGINE DRAGONS & COLDPLAY при свечах — концерт-tribute с исполнением хитов известных групп в камерной атмосфере.
- Жовтневый дворец: НАОНИ Orchestra — современный оркестр исполняет популярные мелодии в симфонической обработке, сочетая классику и современное звучание.
Киев: куда пойти на выходных — спектакли
Куда пойти в субботу, 18 апреля 2026:
- Киевская опера: Свадебный вексель, или счастье за сутки. Лёгкая комедийная постановка о неожиданном брачном договоре и забавных жизненных ситуациях.
- Театр на Печерске: Ленивые и нежные. Современная постановка о отношениях, выборе и человеческой уязвимости.
- Киевская опера: 1984. ДРУГАЯ. Эскапистико. Антиутопическая постановка о контроле и свободе.
- Театр драмы и комедии на левом берегу Днепра: Кавказский меловой круг. Драматическая история о справедливости и моральном выборе.
Куда пойти в воскресенье, 19 апреля 2026:
- Freedom Hall: Будьте как дома. Комедийная постановка о повседневных ситуациях.
- Театр оперетты: Чикаго. Яркий мюзикл с музыкой, танцами и историей о славе и криминальном мире.
- Киевская опера: Kyiv Modern Ballet Кармен.TV. Современный балет с новым прочтением классической истории.
- Театр драмы и комедии на левом берегу Днепра: Women’s Logic. Комедийно-драматическая история о женских решениях и эмоциях.
- Театр Актёр: 7 разгневанных джентльменов. Комедийная история с элементами сатиры.
Киев: куда пойти на выходных 18-19 апреля — развлечения
- Арт-студия Творчі, 19 апреля: творческий мастер-класс по современному искусству, где участники создают собственные картины.
- Ресторан KINTO, 19 апреля: быстрые свидания — формат знакомств с короткими раундами общения.
- Киевский планетарий, 19 апреля: космические шоу и интерактивные программы для детей о Вселенной и планетах.
На выходных 18-19 апреля 2026 года Киев предлагает очень разнообразную афишу. Это тот самый уикенд, когда каждый может найти событие под своё настроение и получить удовольствие от спектакля, музыки или других развлечений.
А если хочется провести выходные за городом, посмотри наш другой материал: отдых под Киевом — лучшие места для семейного релакса.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!