Куди піти на вихідних 18-19 квітня 2026 у Києві: найцікавіші культурні події столиці

У столиці гріх сидіти вдома, особливо на вихідних. Київ пропонує стільки цікавих подій і розваг, що ти точно зможеш знайти щось для себе. Є все: від театральних вистав і концертів до стендапів, фестивалів і творчих майстер-класів.

Це відмінна нагода відпочити від буднів і відкрити для себе щось нове в улюбленому місті.

Тож куди піти на вихідних 18-19 квітня в Києві – ми зібрали добірку цікавих подій.

Київ: куди піти на вихідних — концерти

Куди піти в суботу, 18 квітня 2026:

Жовтневий палац: великий оркестровий концерт, популярні мелодії прозвучать у виконанні симфонічного оркестру.

International Center of Culture and Arts: симфонічний концерт із виконанням світових хітів у оркестровій обробці.

Київський планетарій: акустичний живий виступ з особливою атмосферою під зоряним куполом.

Національна філармонія України: класична музика у сучасному виконанні, оркестрові твори в новому звучанні.

Куди піти в неділю, 19 квітня 2026:

Палац спорту: фестиваль Кохання без меж, великий музичний фестиваль з участю популярних українських артистів (KADNAY, Latexfauna, LELY45 та інші).

Національна філармонія України: Іспанські ескізи. Класичний концерт із іспанськими музичними мотивами.

Будинок кіно: IMAGINE DRAGONS & COLDPLAY при свічках, концерт-tribute з виконанням хітів відомих гуртів у камерному форматі при свічках.

Жовтневий палац: НАОНІ Orchestra. Сучасний оркестр виконує популярні мелодії у симфонічній обробці. Поєднання класики та сучасного звучання.

Київ: куди піти на вихідних — вистави

Куди піти в суботу, 18 квітня 2026:

Київська опера: Шлюбний вексель, або щастя за добу. Легка комедійна вистава про несподіваний шлюбний договір і кумедні життєві ситуації.

Театр на Печерську: Ліниві та ніжні. Сучасна постановка про стосунки, вибір і людську вразливість.

Київська опера: 1984.ІНША. ЕскапістіКо. Антиутопічна вистава за мотивами ідей про контроль і свободу.

Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра: Кавказьке крейдяне коло. Драматична історія про справедливість, вибір і моральні дилеми.

Куди піти в неділю, 19 квітня 2026:

Freedom Hall: Будьте як вдома. Комедійна вистава про побутові ситуації, де кожен упізнає себе.

Театр оперети: Чикаго. Яскравий мюзикл із музикою, танцями та історією про славу й кримінальний світ. Один із найвідоміших бродвейських хітів.

Київська опера: Kyiv Modern Ballet. Кармен.TV. Сучасний балет Раду Поклітару з новим баченням класичної історії Кармен. Стильна хореографія та музика.

Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра: Women’s Logic. Комедійно-драматична вистава про жіночі рішення, емоції та логіку в житті.

Театр Актор: 7 розгніваних джентльменів. Комедійна історія з елементами сатири про чоловічі характери та конфлікти.

Київ: куди піти на вихідних 18-19 квітня — афіша розважальних подій

Арт-студія Творчі, 19 квітня: творчий майстер-клас із сучасного мистецтва, де учасники створюють власні картини.

Ресторан KINTO, 19 квітня: швидкі побачення, формат знайомств, де учасники спілкуються в коротких раундах і шукають нові контакти.

Київський планетарій, 19 квітня: космічні шоу та інтерактивні програми для дітей про Всесвіт і планети.

На вихідних 18-19 квітня 2026 року Київ пропонує дуже різноманітну афішу. Це вікенд, коли кожен може знайти захід під свій настрій —і отримати задоволення від вистави, музики чи інших розваг.

