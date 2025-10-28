“Сердце занято городом”: Виталий Кличко рассказал, почему не ходит на свидание

Мэр Киева Виталий Кличко впервые за долгое время рассказал о своем нынешнем семейном статусе и личной жизни. Об этом он сообщил в интервью программе ТУР звездами.

Журналистка спросила, ходит ли он на свидания — на что Кличко ответил, что пока даже не рассматривает такую возможность.

Официально мое сердце свободно, но оно занято городом. Сейчас для личной жизни просто нет времени, — объяснил он.

Также мэр вспомнил о своем сыне, с которым не виделся несколько лет из-за плотного графика:

Я увидел его в командировке, сказал: Сын, мы с тобой не виделись два года. А он отвечает: Папа, ты ошибся — уже три. Это хорошо показывает, как сильно меня ограничивает время.

Читать по теме Трудный год вместе: комик Виктор Розовый расстается с женой Неожиданное завершение отношений одной из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса.

С юмором мэр добавил:

Прием граждан с утра до вечера — вот мои свидания. Больше просто не помещается.

Почему Виталий Кличко развелся с бывшей женой

Мэр Киева Виталий Кличко официально расторг брак с Натальей Кличко (Егоровой) после 25 лет совместной жизни.

Их союз, который длился с 1997 года, завершился тихо и без скандалов — супруги приняли общее решение.

По словам политика, много лет семья фактически жила на расстоянии: он постоянно находился в Украине из-за работы, а Наталья жила в Германии. Со временем это привело к тому, что их интересы и образ жизни начали заметно расходиться.

Ранее в нашем материале мы писали о Дмитрии Коляденко, который рассказал о своей работе с бывшей женой Еленой Коляденко. Они поделились опытом совместной работы в шоу-бизнесе и объяснили, как им удаётся сохранять профессиональное сотрудничество после развода.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!