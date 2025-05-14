Трудный год вместе: комик Виктор Розовый расстается с женой

В среду, 14 мая 2025 года, стало известно о расторжении брака между известным украинским комиком, участником команды Загорецька Людмила Степанівна в Лиге смеха, Виктором Розовым и актрисой Ольгой Мерзликиной.

Их официальный брак продлился чуть больше года.

Об этом сообщила Ольга Мерзликина на своей странице в Instagram.

По словам Мерзликиной, причиной разрыва отношений стала измена со стороны Виктора. Актриса официально подтвердила, что они подали заявление на развод из-за нарушения доверия.

Мы подали заявление на развод из-за измены Виктора. Теперь мы ждем месяц для получения официального свидетельства о расторжении брака, — отметила Ольга.

Она также поделилась, что этот год стал настоящим испытанием для обоих:

Этот год был адом для нас. Мы работали как в семейной терапии, так и по отдельности, но этого оказалось недостаточно, чтобы сохранить брак.

Ольга отметила, что пыталась поддерживать отношения, но принятие двух разных реальностей стало чрезвычайно трудным.

Ольга подчеркнула, что больше не будет разглашать никаких деталей.

Это все факты, которые мы готовы обнародовать. Остальные подробности остаются частными, — добавила она.

Актриса также сообщила, что перечислила остаток с публичного сбора на счет Виктора, и теперь каждый из них идет своим путем

Виктор Розовый также подтвердил факт развода, отметив, что это было обдуманное и мирное решение.

Он подчеркнул, что ни одна из сторон не “бросала” другую, и они оба пришли к этому решению с уважением друг к другу.

Мы развелись без конфликтов. Это было обдуманное решение двух самодостаточных людей, — заявил он.

Отметим, что еще в начале мая, когда официально не было комментариев относительно их отношений, появилось сообщение одной пользовательницы, которая заявила, что получила странное сообщение от Виктора Розового с признаками самоповреждения.

Этот инцидент получил новый контекст после объявления о разводе.

Напомним, что в марте 2024 года Виктор Розовый публично представил свою жену Ольгу после их свадьбы, которая состоялась во время его короткого отпуска от службы в Азове.

Однако в том же месяце он получил ранение во время выполнения служебных обязанностей. Реабилитация после ранения продолжается до сих пор.

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