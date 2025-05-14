Трудный год вместе: комик Виктор Розовый расстается с женой

Фото Instagram В среду, 14 мая 2025 года, стало известно о расторжении брака между известным украинским комиком, участником команды Загорецька Людмила Степанівна в Лиге смеха, Виктором Розовым и актрисой Ольгой Мерзликиной. Их официальный брак продлился чуть больше года. Об этом сообщила Ольга Мерзликина на своей странице в Instagram.По словам Мерзликиной, причиной разрыва отношений стала измена со стороны Виктора. Актриса официально подтвердила, что они подали заявление на развод из-за нарушения доверия. Мы подали заявление на развод из-за измены Виктора. Теперь мы ждем месяц для получения официального свидетельства о расторжении брака, — отметила Ольга. Она также поделилась, что этот год стал настоящим испытанием для обоих: Этот год был адом для нас. Мы работали как в семейной терапии, так и по отдельности, но этого оказалось недостаточно, чтобы сохранить брак. Ольга отметила, что пыталась поддерживать отношения, но принятие двух разных реальностей стало чрезвычайно трудным. View this post on Instagram A post shared by OLGA ROZOVA• UGC • (@oliamerzlikina) Читать по теме Комик Виктор Розовый открыл футбольный матч во Львове: после ранения появился на колесном кресле Известный комик, проходящий реабилитацию после тяжелого ранения, посетил матч Рух — Карпаты во Львове. Ольга подчеркнула, что больше не будет разглашать никаких деталей. Это все факты, которые мы готовы обнародовать. Остальные подробности остаются частными, — добавила она. Актриса также сообщила, что перечислила остаток с публичного сбора на счет Виктора, и теперь каждый из них идет своим путем Виктор Розовый также подтвердил факт развода, отметив, что это было обдуманное и мирное решение. Он подчеркнул, что ни одна из сторон не “бросала” другую, и они оба пришли к этому решению с уважением друг к другу. Фото: Instagram Мы развелись без конфликтов. Это было обдуманное решение двух самодостаточных людей, — заявил он. Отметим, что еще в начале мая, когда официально не было комментариев относительно их отношений, появилось сообщение одной пользовательницы, которая заявила, что получила странное сообщение от Виктора Розового с признаками самоповреждения. Этот инцидент получил новый контекст после объявления о разводе. Напомним, что в марте 2024 года Виктор Розовый публично представил свою жену Ольгу после их свадьбы, которая состоялась во время его короткого отпуска от службы в Азове. Однако в том же месяце он получил ранение во время выполнения служебных обязанностей. Реабилитация после ранения продолжается до сих пор. Ранее в нашем материале мы писали о Дмитрие Коляденко, который рассказал о своей работе с бывшей женой Еленой Коляденко. Они поделились опытом совместной работы в шоу-бизнесе и раскрыли, как им удается сохранять профессиональное сотрудничество после развода.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter