Важкий рік разом: комік Віктор Розовий розлучається з дружиною

У середу, 14 травня 2025 року, стало відомо про розірвання шлюбу між відомим українським коміком, учасником команди Загорецька Людмила Степанівна у Лізі сміху, Віктором Розовим та актрисою Ольгою Мерзлікіною.

Їхній офіційний шлюб тривав трохи більше року.

Про це повідомила Ольга Мерзлікіна на своїй сторінці в Instagram.

За словами Мерзлікіної, причиною розірвання стосунків стала зрада з боку Віктора.

Актриса офіційно підтвердила, що вони подали заяву на розлучення через порушення довіри.

Ми подали заяву на розлучення через зраду Віктора. Тепер ми чекаємо місяць для отримання офіційного свідоцтва про розірвання шлюбу, — зазначила Ольга.

Вона також поділилася, що цей рік став справжнім випробуванням для обох:

Цей рік був пеклом для нас. Ми працювали як у сімейній терапії, так і окремо, але цього виявилося недостатньо, щоб зберегти шлюб.

Ольга зазначила, що намагалася підтримувати стосунки, але прийняття двох різних реальностей стало надзвичайно важким.

Ольга підкреслила, що більше не буде розголошувати жодних деталей.

Це всі факти, які ми готові оприлюднити. Інші подробиці залишаються приватними, — додала вона.

Актриса також повідомила, що перерахувала залишок з публічного збору на рахунок Віктора, і тепер кожен із них йде своїм шляхом.

Віктор Розовий також підтвердив факт розлучення, зазначивши, що це було обдумане і мирне рішення.

Він підкреслив, що жодна зі сторін не “кинула” іншу, і вони обидва прийшли до цього рішення, з повагою до один одного.

Ми розлучилися без конфліктів. Це було обдумане рішення двох самодостатніх людей, — заявив він.

Зазначимо, що ще на початку травня, коли офіційно не було коментарів щодо їхніх стосунків, з’явилося повідомлення однієї користувачки, яка заявила, що отримала дивне повідомлення від Віктора Розового з ознаками самопошкодження.

Цей інцидент отримав новий контекст після оголошення про розлучення.

Нагадаємо, що у березні 2024 року Віктор Розовий публічно представив свою дружину Ольгу після їхнього весілля, яке відбулося під час його короткої відпустки від служби в Азові.

Однак того ж місяця він отримав поранення під час виконання службових обов’язків. Реабілітація після поранення триває й досі.

Раніше в нашому матеріалі ми писали про Дмитра Коляденка, який розповів про свою роботу з колишньою дружиною Оленою Коляденко. Вони поділилися досвідом спільної роботи в шоу-бізнесі та розкрили, як їм вдається зберігати професійну співпрацю після розлучення.

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