Вибачила, бо любить — Діма Коляденко про те, як “підвів” екс-дружину на виставі

Український шоумен Дмитро Коляденко відомий широкій публіці як епатажний суддя Фабрики зірок і телеведучий програми Шоуманія, однак після війни вирішив змінити амплуа. Нині він працює у Молодому театрі, який здобув визнання своїм неймовірним репертуаром.

В професійній скарбничці Дмитра популярні вистави Шафа та Flambe, а також мюзикл Кабаре, який здійняв шуму в Україні та за кордоном. У YouTube-проекті Екзамен. Нова реальність він розповів Маші Єфросиніній про роботу у театрі з екс-дружиною Оленою Коляденко.

Дмитро Коляденко про роботу з Оленою Коляденко у Молодому театрі

Олена Коляденко виступає режисеркою-постановницею вистав Молодого театру. Дмитро відверто розповів, що спершу його не хотіли брати до команди вистав.

— Я просився до Олени! Казав: “Знайди мені роль у Кабаре”. А вона не хотіла. Згідно з контрактом актори Молодого театру мають бути з балету Freedom. Я ж був запрошеною зіркою. Однак продовжував наполягати, згодом запропонував Олені вписати мене танцівником балету й так знайти роль.

Спочатку Олена лише посміялася, та через деякий час покликала його в театр до дизайнерки, яка вручила ескіз його костюма.

— До Flambe теж не хотіла брати, і я знову просився. Карти давно пророкували мені, що буду в цих виставах. Про що й Олені сказав. Але вона повторювала, що немає ролей.

Тоді я сам придумав, як можна знайти мені місце, і їй сподобалося. Якщо тебе не пускають, треба постукати й двері відчиняться.

На жаль, Дмитру не вдалося виправдати довіру колишньої дружини. Від хвилювання він не міг пригадати текст у трьох показах вистави Flambe поспіль, тож йому доводилося викручуватися на сцені.

— Від страху чомусь кричав: “Фланде, фланде!”, а вистава ж називається Flambe. Ще й включив того дурного Діму Коляденка. Розумів, що облажався. Тому сам написав повідомлення Олені, в якому попросив вибачення, що підвів, і сказав не виплачувати гонорар за виставу.

Олена не відповідала кілька тижнів. Тоді Дмитро видалив повідомлення й вдав, що нічого не писав.

— Але ж Олена не дурна. Ми побачилися на репетиції Кабаре, вона сиділа в залі. Після репетиції всі попрощалися, а вона мені: “А вас я попрошу залишитися”. Тоді поговорила зі мною не як з колишнім, а як з хлопчиком. Запитала: “Чому ти не можеш вивчити текст? Важко?”. Відповів, що так. А вона: “Ну, ти ж дві пісні вивчив. Третю зможеш?” Пообіцяв, що вивчу.

Ми обійнялися, і я пішов. І от моя друга вистава, я вийшов на сцену і забув текст! Олена в залі, все бачила. Знову промовчала. Третя вистава! І я знову не згадав слова. Мені вже було соромно, друзі сміялися, що не міг вивчити текст. Та Олена вибачила мені, бо любить, а я її.

Найбільше за розкриття таланту шоумена переймається син Пилип, який після кожної вистав дзвонив мамі й питав, чи виконав тато фінальну пісню.

— А коли Олена відповідала, що ні, син телефонував до мене: “Тато, а коли ти вивчиш текст? Мама дуже зла. Вона може й турнути тебе”.

Дмитро точно не знає, чому це стається з ним. Адже на репетиціях він співає з увімкненим мікрофоном, а на сцені ніби щось “перемикає”.

А нещодавно шоумен також поділився інтимними подробицями особистого життя та зізнався, чому не мав серйозних стосунків після розлучення з Іриною Білик.

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