Відомий шоумен Дмитро Коляденко вперше за багато років відверто розповів про своє життя. У YouTube-шоу Екзамен. Нова реальність Маші Єфросиніній він зізнався в інтимних подробицях свого життя.

Дмитро Коляденко поділився подробицями особистого життя

Дмитро Коляденко завжди був одним із найяскравіших та найепатажніших представників українського шоу-бізу. Він відомий своєю роботою хореографа, телеведучого та як людина унікального стилю і смаку.

Дмитро був одружений з Оленою Коляденко, а також з Іриною Білик. І після двох зіркових шлюбів Дмитро Коляденко не залишався без уваги жінок. Та до душі після Ірини Білик йому так ніхто і не припав. Про це Дмитро і вирішив розповісти більше.

Олена Коляденко та Ірина Білик — фатальні жінки в моєму житті. Після цих шлюбів я ходив на побачення, були й подарунки-ресторани, але мені все не те. Після Ірини Білик більше не мав стосунків.

Всі ці роки Дмитро не міг думати про інших жінок, і наважитися на інтимні стосунки з іншими також. Та нещодавно все змінилося. Дмитро поділився, що відчував.

Місяць тому я купив секс за гроші, бо вже не міг, у мене їхав дах. Минуло 19 років, ви уявляєте, що там відбувалося? Я був дуже щасливий!

Дмитро Коляденко розповів, що все життя чекав і шукав справжнього кохання. А тому наважитися на таке було важко.

— Затягнув з цим, бо я така людина. У мене бабуся була така — кохала все життя одного чоловіка й жила сама. Я люблю чекати, вірю, що в мене буде нова людина, але поки що її немає. Місяць тому трохи не дочекався.

Ділиться, що це була незнайомка, яку він зміг покохати на ці недовгі миті. Він і сам не зрозумів, як так вийшло, адже вірить у кохання до своєї рідної людини у шлюбі. Каже, що зробив усе правильно. Врешті це його перший подібний досвід за 50 років життя.

Діма розповів, що має насичене та активне життя, та йому бракує людського тепла, обіймів і любові. Ділиться: не може знайти свою людину.

Хто мені подобається — вони у стосунках, а кому подобаюсь я — мені не подобаються. Розумію, що мені добре самому. Мене ніхто не контролює. Але хочеться обіймів, ласки, сексу. Хочу закохатися.

Та нині бог дає Дмитрові лише роботу. Він перебуває у постійних гастролях Шафи, Фламбе і Кабаре. Тож тепер Дмитро вирішив, що просто чекатиме на свою людину.

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