“Серце зайняте містом”: Віталій Кличко розповів, чому не ходить на побачення

Мер Києва Віталій Кличко вперше за тривалий час розповів про свій нинішній сімейний стан та особисте життя. Про це він повідомив в інтерв’ю програмі ТУР зірками.

Журналістка запитала, чи відвідує він побачення — на що він відповів, що наразі навіть не розглядає такі можливості.

Офіційно моє серце вільне, але воно зайняте містом. На цей момент часу для особистого життя просто немає, — пояснив Кличко.

Також мер згадав про свого сина, з яким не бачився кілька років через щільний графік:

Я побачив його у відрядженні, зізнався: Синку, ми з тобою не бачилися два роки. На що він відповів: Тато, ти помилився — вже три. Це показує, як сильно час мене обмежує.

Читати на тему Важкий рік разом: комік Віктор Розовий розлучається з дружиною Несподіване завершення стосунків однієї з найяскравіших пар українського шоу-бізнесу.

З гумором він додав:

Прийом громадян з ранку до вечора — це мої побачення. Інше просто не можу втиснути.

Чому Віталій Кличко розлучився з колишньої дружиною

Мер Києва Віталій Кличко офіційно розірвав шлюб із Наталією Кличко (Єгоровою) після 25 років разом.

Їхній союз, що тривав з 1997 року, завершився тихо й без скандалів — обидві сторони ухвалили спільне рішення.

За словами політика, багато років подружжя фактично жило на відстані: він постійно залишався в Україні через роботу, а Наталія мешкала в Німеччині.

Такий формат, хоч і дозволяв залишатися підтримкою одне одному, згодом призвів до того, що їхні інтереси й спосіб життя почали суттєво відрізнятися.

Раніше в нашому матеріалі ми писали про Дмитра Коляденка, який розповів про свою роботу з колишньою дружиною Оленою Коляденко. Вони поділилися досвідом спільної роботи в шоу-бізнесі та розкрили, як їм вдається зберігати професійну співпрацю після розлучення.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!