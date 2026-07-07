Киев и область в трауре: возросло количество жертв обстрела 6 июля

Число погибших в результате российского массированного удара по Киеву в ночь на 6 июля возросло до 19.

Обновлено в 11:48.

Новые данные о количестве жертв атаки на Киев 6 июля

По информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 11:48 7 июля завершились поисково-спасательные работы на обеих локациях в Подольском и Дарницком районах после вчерашней атаки на Киев.

В дальнейшем здесь продолжаются аварийно-восстановительные работы.

394 спасателя с помощью 95 единиц техники ГСЧС демонтировали аварийные конструкции и вывезли более 1,5 тыс. тонн строительного мусора, очистили строительные конструкции на общей площади около 305 кв. м.

Атака на Киев 6 июля стала одной из самых трагических для столицы за последнее время.

По данным правоохранителей, по состоянию на утро известно о 19 погибших. Среди жертв — 12-летний мальчик.

Ранения получили более 60 человек, среди которых шесть малолетних детей и один подросток.

Точные данные относительно пострадавших пока отличаются: по данным городского главы Киева Виталия Кличко, известно о 76 раненых, по данным ГСЧС — о 61-м.

В Киевской области вражеская атака унесла жизни восьми человек, еще 58 пострадали.

7 июля в Киеве и Киевской области объявлен День траура по погибшим в результате российской массированной атаки. Там приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия.

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