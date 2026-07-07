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Киев и область в трауре: возросло количество жертв обстрела 6 июля

Юлия Хоменко, редактор сайта 07 июля 2026, 10:00 2 мин.
Удар по Киеву 6 июля: последние данные о погибших и пострадавших
Фото ДСНС/Telegram

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