Ночная атака на Днепр 5 сентября 2025: сбито 15 дронов, что известно о химической опасности

В ночь на 5 сентября Днепр и область подверглись массированной атаке вражеских беспилотников. В последствии появилась информация о химической опасности в Днепре.
Взрывы в Днепре: что известно
Около 1:15 в регионе объявили воздушную тревогу, ведь Воздушные силы ВСУ предупредили о движении ударных дронов с востока. Уже в 1:44 местные СМИ сообщили о взрывах в городе, затем прозвучали повторные взрывы.
Химическая опасность в Днепре: актуальная информация
В 3:30 в одном из районов города ездила машина из которой у громкоговорителя днепрян просили закрыть окна из-за угрозы химической опасности в Днепре. Горожан предупреждали о последствиях атаки на город.
По словам спикера ГСЧС Днепропетровщины Сергея Ковтонюка журналистам, сейчас воздух в городе чист. Химической угрозы в Днепре нет. По ситуации на сейчас качество воздуха не вызывает опасений у профильных служб.
Были предприняты превентивные меры, чтобы избежать вероятного поражения населения. Причин для беспокойства нет.
В Воздушном командовании уточнили, что защитники неба уничтожили 15 дронов. В то же время агрессор попал по предприятию в Днепре — там вспыхнул пожар, который быстро потушили спасатели, — сообщил глава Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.
Также FPV-дроном враг атаковал Покровскую общину Никопольщины.
По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.
