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Нічна атака на Дніпро 5 вересня 2025: збито 15 дронів, що відомо про хімічну небезпеку

Ірина Скосар, випускова редакторка сайту 05 Вересня 2025, 08:54 2 хв.
Фото ДСНС/Telegram

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