У ніч проти 5 вересня Дніпро та область зазнали масованої атаки ворожих безпілотників.

Вибухи у Дніпрі: що відомо

Нічна атака на Дніпро почалась близько 1:15 у регіоні оголосили повітряну тривогу, адже Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ударних дронів зі сходу. Вже о 1:44 місцеві ЗМІ повідомили про вибухи у місті, згодом пролунали повторні.

Хімічна небезпека у Дніпрі: актуальна інформація

О 3:30 в одному з районів міста їздила машина з якої у гучномовець дніпрян просили закрити вікна, через загрозу хімічної небезпеки у Дніпрі. Дніпрян попереджали про наслідки атаки на місто.

За словами речника ДСНС Дніпропетровщини Сергія Ковтонюка журналістам, наразі повітря у місті чисте. Хімічної небезпеки у Дніпрі немає. Стан повітря у профільних служб не викликає занепокоєння.

Були зроблені превентивні заходи, аби уникнути ймовірного ураження населення. Причини для занепокоєння немає. Нічна атака на Дніпро 5 вересня 2025: збито 15 дронів, що відомо про хімічну небезпеку / 5 Фотографій

У Повітряному командуванні уточнили, що оборонці неба знищили 15 дронів. Водночас агресор поцілив по підприємству у Дніпрі — там спалахнула пожежа, яку швидко загасили рятувальники, – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Також FPV-дроном ворог атакував Покровську громаду на Нікопольщині.

За попередніми даними, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Нагадаємо раніше ми розповідали про наймасованішу атаку по Лозовій.

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