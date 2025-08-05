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Наймасованіша атака Лозової: серйозно уражений вокзал, поранені діти

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 05 Серпня 2025, 08:24
Наймасованіша атака Лозової: серйозно уражений вокзал, поранені діти

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