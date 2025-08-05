Лозова на Харківщині пережила наймасованішу атаку з початку війни, повідомив міський голова міста Сергій Зеленський. Внаслідок атаки є пошкодження залізниці, поранені діти.

Місто Лозова під обстрілом РФ: наслідки атаки 5 серпня

Пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки та приватний сектор. Серед постраждалих — двоє дітей. ДСНС додає, що загалом постраждало десятеро людей.

Ворог атакував місто безпілотниками. Горіли адміністративна, виробнича, складська та інші будівлі, а також дах вокзалу.

Частина міста залишилася без світла, зокрема, йдеться про Авилівку, а також Катеринівський старостинський округ. У Лозовій відновлюють водопостачання.

Крім цього, відбулися зміни в транспортному сполученні. Як згодом повідомив голова Укрзалізниці Олександр Петровський, зазнав атаки вокзал Лозової.

— Більшість встигли перейти до укриттів, але, на жаль, маємо загиблого співробітника — чергового механіка одного з підрозділів на залізничному вузлі та чотирьох травмованих працівників, яким надається вся потрібна допомога, — написав він.

Маршрутні автобуси довозять пасажирів на посадку та висадку пасажирів, оскільки потяги їдуть в обхід.

Укрзалізниця повідомила, що у зв’язку з обстрілом залізничної інфраструктури Лозової вже прямує об’їзним маршрутом поїзд №66/65 —166/165 Умань — Черкаси — Харків.

Так само курсуватимуть інші поїзди краматорського напрямку — обʼїзд під резервним тепловозом генеруватиме затримку в межах години. Пасажирів з/до Лозової до поїздів у Панютиному доставлятимуть автобуси.

Удари по вокзалу та іншій інфраструктурі Лозової: фото

Наймасованіша атака Лозової: серйозно уражений вокзал, поранені діти / 5 Фотографій

Лозова на карті

Лозова на Харківщині — ключова станція для потягів, що курсують на Донеччині, зокрема у Слов’янськ та Краматорськ.

Нагадаємо, що у липні росіяни завдали рекордної кількості ударів дронами — понад шість тисяч.

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