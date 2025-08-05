Лозова на Харківщині пережила наймасованішу атаку з початку війни, повідомив міський голова міста Сергій Зеленський. Внаслідок атаки є пошкодження залізниці, поранені діти.Місто Лозова під обстрілом РФ: наслідки атаки 5 серпня Пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки та приватний сектор. Серед постраждалих — двоє дітей. ДСНС додає, що загалом постраждало десятеро людей. Ворог атакував місто безпілотниками. Горіли адміністративна, виробнича, складська та інші будівлі, а також дах вокзалу.Частина міста залишилася без світла, зокрема, йдеться про Авилівку, а також Катеринівський старостинський округ. У Лозовій відновлюють водопостачання. Крім цього, відбулися зміни в транспортному сполученні. Як згодом повідомив голова Укрзалізниці Олександр Петровський, зазнав атаки вокзал Лозової. — Більшість встигли перейти до укриттів, але, на жаль, маємо загиблого співробітника — чергового механіка одного з підрозділів на залізничному вузлі та чотирьох травмованих працівників, яким надається вся потрібна допомога, — написав він. Читати на тему Чотиримісячне немовля у важкому стані… Росіяни атакували Нікополь Росіяни обстріляли Нікопольську громаду — що з постраждалою дитиною? Маршрутні автобуси довозять пасажирів на посадку та висадку пасажирів, оскільки потяги їдуть в обхід. Укрзалізниця повідомила, що у зв’язку з обстрілом залізничної інфраструктури Лозової вже прямує об’їзним маршрутом поїзд №66/65 —166/165 Умань — Черкаси — Харків. Так само курсуватимуть інші поїзди краматорського напрямку — обʼїзд під резервним тепловозом генеруватиме затримку в межах години. Пасажирів з/до Лозової до поїздів у Панютиному доставлятимуть автобуси. Удари по вокзалу та іншій інфраструктурі Лозової: фото Наймасованіша атака Лозової: серйозно уражений вокзал, поранені діти / 5 Фотографій Лозова на карті Лозова на Харківщині — ключова станція для потягів, що курсують на Донеччині, зокрема у Слов’янськ та Краматорськ. Нагадаємо, що у липні росіяни завдали рекордної кількості ударів дронами — понад шість тисяч. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: війна в Україні, Укрзалізниця, Харківщина Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter