Цієї ночі росіяни масовано атакували українські міста. До пізнього вечора напередодні та нині зранку продовжував атакувати Нікопольщину. На жаль, відомо про маленьку дитину, яка постраждала.

Більше про обстріл Нікопольського району у Дніпропетровській області, читай далі у матеріалі.

Обстріл Нікополя: що відомо

За повідомленням очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, росіяни закидали регіон дронами та скидами боєприпасів, також обстрілював з артилерії.

Під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська громади.

— Поранені троє людей, всіх доправили до лікарні. Чотиримісячна дівчинка — у важкому стані. Жінки 40 та 46 років — у стані середньої тяжкості, — повідомив Лисак.

Він також уточнив, що під артилерійський обстріл потрапив Марганець. Через це пошкодження отримало транспортне підприємство.

За уточненими даними, через артобстріл Марганця, що стався вчора надвечір, пошкоджене транспортне підприємство.

ППО знищили над областю два безпілотники.

Окрім того, цієї ночі від обстрілу росіян постраждала Одеська область. Там спалахнули масштабні пожежі, які вогнеборці, спільно з добровольцями, оперативно ліквідували.

Найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку — вогонь знищив десятки торгівельних павільйонів, де знаходилась електроніка та побутова техніка. Також масштабна пожежа ліквідована в зачиненому гуртожитку.

Чотиримісячне немовля у важкому стані… Росіяни атакували Нікополь / 5 Фотографій

Наразі увага українців прикута до Донецької області: стало відомо, що російські ДРГ заходять до Покровська. Більше про ситуацію в місті, читай за посиланням.

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