Для тебе Війна в Україні

Чотиримісячне немовля у важкому стані… Росіяни атакували Нікополь

Вікторія Мельник, журналістка сайту 04 Серпня 2025, 08:21
обстріл нікополя
Фото Facebook ДСНС України

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