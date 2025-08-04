Этой ночью россияне массированно атаковали украинские города. До позднего вечера накануне и утром продолжал атаковать Никопольскую громаду. К сожалению, известно о пострадавшем маленьком ребенке.

Больше об обстреле Никопольского района в Днепропетровской области, читай дальше в материале.

Обстрел Никополя: что известно

По сообщению главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, россияне забросали регион дронами и сбросами боеприпасов, также обстреливали из артиллерии.

Под ударом были Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская громады.

— Ранены три человека, всех доставили в больницу. Четырехмесячная девочка — в тяжелом состоянии. Женщины 40 и 46 лет — в состоянии средней тяжести, — сообщил Лысак.

Он также уточнил, что под артиллерийские обстрелы попал Марганец. Из-за этого повреждение получило транспортное предприятие.

По уточненным данным, из-за произошедшего вчера вечером артобстрела Марганца повреждено транспортное предприятие.

ПВО уничтожили над областью два беспилотника.

Кроме того, этой ночью от обстрелов россиян пострадала Одесская область. Там вспыхнули масштабные пожары, которые пожарные совместно с добровольцами оперативно ликвидировали.

Наибольшие разрушения получила территория радиорынка — огонь уничтожил десятки торговых павильонов, где находилась электроника и бытовая техника. Также масштабный пожар ликвидирован в закрытом общежитии.

Четырехмесячный младенец в тяжелом состоянии… Россияне атаковали Никополь / 5 Фотографий

В настоящее время внимание украинцев приковано к Донецкой области: стало известно, что российские ДРГ заходят в Покровск. Больше о ситуации в городе читай по ссылке.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!