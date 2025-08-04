Для тебя Война в Украине

Четырехмесячный младенец в тяжелом состоянии… Россияне атаковали Никополь

Виктория Мельник, журналист сайта 04 августа 2025, 08:21
обстрел никополя
Фото Facebook ГСЧС Украины

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