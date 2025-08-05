Самая массированная атака Лозовой: серьезно поражен вокзал, ранены дети

Лозовая Харьковской области пережила самую массированную атаку с начала войны, сообщил мэр города Сергей Зеленский. В результате атаки поврежден вокзал, ранены дети.Город Лозовая под обстрелом РФ: последствия атаки 5 августа Повреждена критическая инфраструктура, многоэтажки и частный сектор. Среди пострадавших двое детей. Часть города осталась без света, в частности, речь идет об Авиловке, а также Екатериновском старостинском округе.Кроме этого, произошли изменения в транспортном сообщении. Как впоследствии сообщил глава Укрзалізниці Александр Петровский, подвергся атаке вокзал Лозовой. — Большинство успели перейти к укрытиям, но, к сожалению, есть погибший сотрудник — дежурный механик одного из подразделений на железнодорожном узле и четыре травмированных работника, которым предоставляется вся нужная помощь, — написал он. Читать по теме Четырехмесячный младенец в тяжелом состоянии… Россияне атаковали Никополь Россияне обстреляли Никопольскую громаду — что с пострадавшим ребенком? Маршрутные автобусы довозят пассажиров на посадку и высадку пассажиров, поскольку поезда едут в обход. Укрзалізниця сообщила, что в связи с обстрелом железнодорожной инфраструктуры Лозовой уже следует объездным маршрутом поезд №66/65 —166/165 Умань — Черкассы — Харьков. Также будут курсировать другие поезда краматорского направления — объезд под резервным тепловозом будет генерировать задержку в пределах часа. Пассажиров из/до Лозовой в поезда в Панютино будут доставлять автобусы. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: война в Украине, Укрзализныця, Харьковская область Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter