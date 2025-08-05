Самая массированная атака Лозовой: серьезно поражен вокзал, ранены дети

Лозовая Харьковской области пережила самую массированную атаку с начала войны, сообщил мэр города Сергей Зеленский. В результате атаки поврежден вокзал, ранены дети.

Город Лозовая под обстрелом РФ: последствия атаки 5 августа

Повреждена критическая инфраструктура, многоэтажки и частный сектор. Среди пострадавших двое детей.

Часть города осталась без света, в частности, речь идет об Авиловке, а также Екатериновском старостинском округе.

Кроме этого, произошли изменения в транспортном сообщении. Как впоследствии сообщил глава Укрзалізниці Александр Петровский, подвергся атаке вокзал Лозовой.

— Большинство успели перейти к укрытиям, но, к сожалению, есть погибший сотрудник — дежурный механик одного из подразделений на железнодорожном узле и четыре травмированных работника, которым предоставляется вся нужная помощь, — написал он.

Маршрутные автобусы довозят пассажиров на посадку и высадку пассажиров, поскольку поезда едут в обход.

Укрзалізниця сообщила, что в связи с обстрелом железнодорожной инфраструктуры Лозовой уже следует объездным маршрутом поезд №66/65 —166/165 Умань — Черкассы — Харьков.

Также будут курсировать другие поезда краматорского направления — объезд под резервным тепловозом будет генерировать задержку в пределах часа. Пассажиров из/до Лозовой в поезда в Панютино будут доставлять автобусы.

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