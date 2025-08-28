Всю ночь с 27 на 28 августа российские оккупанты наносили удары по столице. Киев не спал и содрогался от пожаров и взрывов. В результате российской атаки известно о погибших и раненых, значительных разрушениях, перекрытиях дорог. Рассказываем все новости Киева на утро 28 августа.

Атака на Киев 28 августа: количество раненых и погибших

Ночная атака врага была комбинированной: сначала на Киев летели рои дронов, а ночью — баллистические ракеты. Под утро россияне атаковали и дронами, и баллистическими ракетами.

По состоянию на 12:30 известно о 15 погибших в результате российской атаки на Киев. Среди них четверо детей.

Более 48 человек получили ранения. 30 человек госпитализированы. Среди раненых 10 детей.

Достали и фрагменты тел — впереди еще сложная идентификация.

По всему городу работают спасатели — тушат пожары и разбирают завалы домов. Из-под завалов удалось достать в живых трех киевлян. Есть высокая вероятность, что под завалами остаются люди. В столице работает более 500 спасателей.

Вовлечены верхолазы, кинологи, психологи, инженерная, пожарно-спасательная техника. Активно используется роботизированная техника для расчистки территории, чтобы могли быстрее работать спасатели, — пишет Клименко.

В Киеве известно о попадании в таких районах:

Дарницкий район : повреждены жилые дома, разрушение пятиэтажки, пожар в девятиэтажке и возгорание нежилого помещения.

: повреждены жилые дома, разрушение пятиэтажки, пожар в девятиэтажке и возгорание нежилого помещения. Днепровский район : возгорание стоянки, офиса и детского сада, пожары в 25-этажном и 9-этажном домах.

: возгорание стоянки, офиса и детского сада, пожары в 25-этажном и 9-этажном домах. Шевченковский район : пожар в доме, повреждение нежилой застройки, учебного заведения и офиса.

: пожар в доме, повреждение нежилой застройки, учебного заведения и офиса. Соломенский район: пожар в частном доме.

Атака на Киев в ночь на 28 августа: фото

Атака на Киев 28 августа: Россия убила детей в своих домах / 12 Фотографий

Новости Киева: видео ночной атаки на Киев сегодня, 28 августа

Киевляне о ракетном ударе

Очевидцы удара говорят, что слышали сильнейшие взрывы и видели пожары.

Мы слышали взрывы очень активные. И когда мы вышли во двор, увидели уже пожар. Взрывы были очень сильные! Горели все автомобили. Офисный центр и автомобили полностью охвачены пожаром.

Министр внутренних дел Клименко сообщил, что российский удар разрушил дом по улице Бориспольской.

Пятиэтажное здание, третий подъезд, уничтоженный вражеской ракетой. Могу сказать, что пиротехники ГСЧС нашли обломки ракет ракеты, но ее тип будут называть военные и следователи СБУ. На правом и левом берегу будут работать вертолеты.

Какие дороги перекрыты в Киеве 28 августа песня ночной атаки РФ

В результате российских ударов по Киеву перекрыты дороги. Водителям нужно спланировать маршруты заранее. Патрульная полиция Киева сообщает об ограничении движения по следующим адресам:

Харьковское шоссе (от перекрестка с улицей Здолбуновской, до перекрестка с улицей Михаила Кравчука);

улицей Бориспольской (от перекрестка с улицей Вересневой до перекрестка с улицей Ялтинской);

улицей Жилянской (от перекрестка с улицей Владимирской, до перекрестка с улицей Антоновича).

по улице Глубочицкий проезд (от перекрестка с улицей Сечевых Стрельцов до перекрестка с улицей Глубочицкой).

Также сегодня меняются маршруты общественного транспорта. Движение троллейбусов организовано так:

№ 6, 18, 33 – к железнодорожной платформе Куреневка;

№ 31, 16 – к Лукьяновской площади;

№ 19, 35 – через Берестейский просп.;

№ 3, 9к – до Южного вокзала;

№12 – ул. Васильковская – ул. Жилянская;

№ 14 – остановка Ботанический сад – остановка ст. м. Дворца Спорта.

Автобусы также двигаются по измененным маршрутам:

№ 119 – ул. Василия Касияна – Воздухофлотский путепровод;

№ 14т – просп. Отрадный – Лукьяновская пл.;

№51 – ст. г. Лыбидская – Дарницкий рынок;

№ 63 – ул. Мирослава Поповича – Дарницкий рынок;

№31 – на ул. Загоровская без прибытия на ул. Нагорная;

№69 – ул. Литвиненко-Вольгемут – ул. Тарасовская;

№ 115 – к Дарницкому рынку;

№ 112 – ул. Ивана Микитенко – Житний рынок;

№ 50 – Берестейский просп.

Удар по Укрзалізниці в ночь на 28 августа

Удар российских окупантов пришелся и на Укрзалізницю. В компании сообщили, что атаке подвергся парк скоростных поездов Интерсити+. В нем разгорелся пожар.

Благодаря слаженным действиям железнодорожников — работников депо — возгорание на объекте удалось ликвидировать. Один поезд существенно поврежден. Работники заранее находились в укрытиях, целы.

Сейчас идет ликвидация последствий атаки в Казатине. Известно о задержках поездов.

Для пассажиров, направлявшихся к станциям Хмельницкий и Винница на участках Шепетовка — Винница и Шепетовка — Хмельницкий организовано автобусное сообщение.

Поезда Интерсити+, следующие сегодня из Киева, будут отправляться с задержкой в ​​два часа. Поезда из Жмеринки приедут в Киев с задержкой 5 часов.

Международный поезд №23 Киев — Хелм будет следовать сегодня с задержкой в ​​районе 6 часов из-за прогнозируемого опоздания обратного рейса.

Вікна-Новини делились, почему правило двух стен больше не работает.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!