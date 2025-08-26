Россияне атаковали шахту в Донецкой области: погибшие, и сколько людей застряли под землей

Сегодня, 26 августа, российские оккупанты снова нанесли подлый и опасный удар. В ДТЭК сообщили, что россияне атаковали одну из их шахт. В результате атаки известно о погибшем шахтере. Делимся подробностями трагедии.
Россияне атаковали шахту в Донецкой области: есть погибший
По сообщению компании ДТЭК, в результате атаки на шахту известно о по меньшей мере троих раненых шахтерах и одном погибшем.
Очередная террористическая атака противника на украинскую энергетику. Враг убил нашего коллегу. Еще трое были ранены.
В компании выразили искренние соболезнования семьям погибшего и пострадавших, и заверили, что окажут всю необходимую помощь.
Раненые находятся под наблюдением врачей.
Из-за атаки повреждены сооружения и оборудование предприятия, произошло обесточивание.
В ДТЭК добавили, что в момент удара произошло обесточение и из-за этого 146 горняков застряли в шахте. Сейчас идет их подъем.
Ранее глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец сообщал, что из-за российских обстрелов были обесточены шахты в Доброполье Донецкой области.
Сейчас электроснабжение возобновлено.
