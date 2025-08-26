Росіяни атакували шахту на Донеччині: загиблі, і скільки людей застрягли під землею

Сьогодні, 26 серпня, російські окупанти знову завдали підлого та небезпечного удару. У ДТЕК повідомили, що росіяни атакували одну з їхніх шахт. Унаслідок атаки відомо про загиблого шахтаря. Ділимося подробицями трагедії.

Росіяни атакували шахту на Донеччині: є загиблий

За повідомленням компанії ДТЕК, унаслідок атаки на шахту відомо про щонайменше трьох поранених шахтарів та одного загиблого.

Чергова терористична атака ворога на українську енергетику. Ворог вбив нашого колегу. Ще трьох було поранено.

У компанії висловили щирі співчуття родинам загиблого та потерпілих, і запевнили, що нададуть усю необхідну допомогу.

Поранені перебувають під наглядом лікарів.

Через атаку пошкоджено споруди та обладнання підприємства, відбулось знеструмлення.

У ДТЕК додали, що в момент удару відбулося знеструмлення і через це 146 гірників застрягли в шахті. Нині триває їхній підйом.

Раніше очільник Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець повідомляв, що через російський обстріл були знеструмлені шахти в Добропіллі на Донеччині.

Нині електропостачання відновили.

Вікна-Новини ділилися результатами атаки на базу дронів Форпост у Криму.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!