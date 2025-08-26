Для тебе Війна в Україні

Росіяни атакували шахту на Донеччині: загиблі, і скільки людей застрягли під землею

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 26 Серпня 2025, 15:13
Росіяни атакували шахту на Донеччині: загиблі, і скільки людей застрягли під землею
Росіяни вдарили по шахті на Донеччині Фото Getty Images

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь