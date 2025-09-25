Полтавец взял отчество от мамы: что говорит закон об изменении имени

В Полтавской области мужчина изменил своё отчество с Фаритович на Людмилович, взяв его от имени матери.

Этот необычный случай стал одним из самых интересных среди 838 официально зарегистрированных изменений имени за восемь месяцев 2025 года.

Об этом сообщило Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции.

Право на смену имени в Украине

Согласно украинскому законодательству, любое совершеннолетнее лицо, достигшее 16-летнего возраста, имеет право по своему усмотрению менять свою фамилию, имя или отчество.

Для подростков в возрасте от 14 до 16 лет процедура также доступна, но только с согласия родителей или опекунов.

Отказы и интересные примеры

Министерство юстиции отмечает, что в смене имени могут отказать в следующих случаях:

Наличие открытого уголовного производства или административного надзора.

Непогашенная или неснятая судимость.

Розыск заявителя иностранными правоохранительными органами.

Предоставление ложных данных.

Помимо случая с полтавчанином, ведомство зафиксировало и другие интересные изменения.

Например, в Харьковской области Диана теперь именуется Айзой, а Олег — Инари. В Черниговской области Иван стал Арти, а Ирина — Ией. В Сумской области Вадим сменил имя на Вадимас, а Лаура — на Ларису.

Эти случаи подтверждают, что в Украине существует большой спрос на смену имени, а процедура остаётся доступной для тех, кто желает изменить свои персональные данные.

