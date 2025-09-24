День ангела Владислава 2025: дата именин, характер и приветствие своими словами

В мире много необычных имен, так или иначе определяющих судьбу ребенка. Читай в материале, когда день ангела Владислава, каков его характер и как поздравить знакомого с этим именем.

День ангела Владислава: дата праздника и происхождение имени

День ангела Владислава или именины отмечается в честь святого Владислава Сербского, князя, известного своим благочестием и мудростью. В 2025 году в зависимости от церковного календаря даты отличаются.

По новому церковному календарю (новомуюлианскому) день ангела Владислава приходится на 24 сентября. Это связано с перенесением недвижимых праздников на 13 дней назад для согласования с григорианским календарем. По старому стилю, который используют некоторые приходы, именины празднуют 7 октября.

Имя Владислав имеет древнеславянское происхождение и переводится как владеющий славой. Это имя символизирует силу, достоинство и лидерство.

День ангела Владислава 2025: характер

Характер Владислава обычно яркий и многогранный. С детства мальчики с этим именем привязаны к матери, любят сказки и обсуждения книг. Они тактичны, вежливы с девушками, часто выбирают самых красивых подруг.

Владиславы обладают развитым чувством прекрасного, поэтому преуспевают в творческих профессиях: музыка, рисование, литература. Они трудолюбивы, ответственны, терпеливы, умны, но нуждаются в постоянном развитии интеллекта. Дружелюбные, имеют много друзей, избегают грубости и вредных привычек.

Во взрослой жизни — надежные мужчины, которые любят спокойный дом, помогают в хозяйстве, больше привязаны к дочерям. Слабые стороны: склонность к простудам, которую можно преодолеть спортом, и иногда чрезмерная чувствительность.

Поздравление с Днем ангела Владислава своими словами

Дорогой Владислав, поздравляю тебя с днем ​​ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает от невзгод, дарит силы для новых свершений и наполняет сердце радостью. Желаю тебе обладать не только славой, но и счастьем, здоровьем и любовью. Пусть каждый день приносит удачу и вдохновение!

***

Владислав, с именинами! Твой ангел-хранитель пусть освещает путь, защищает от бед и вдохновляет на добрые дела. Желаю крепкого здоровья, верных друзей, процветания в работе и тепла в семье. Пусть твоя слава будет заслуженной, а жизнь — яркой и наполненной приключениями!

***

С днем ​​ангела, Владислав! Желаю, чтобы твой покровитель всегда был рядом, даря покой душе и уверенность в завтрашнем дне. Пусть удача сопровождает тебя, сердце поет от счастья, а мечты сбываются легко.

***

Поздравляю с днем ​​ангела, Владислав! Пусть святой Владислав вдохновляет тебя на мудрые решения и победы. Желаю гармонии в жизни, новых достижений, тепла от близких и радости в любой момент. Будь сильным, как твой небесный защитник!

