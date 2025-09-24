День ангела Владислава 2025 року: дата іменин, характер та привітання своїми словами

У світі багато незвичних імен, що так чи інак визначають долю дитини. Читай у матеріалі, коли день ангела Владислава, який у нього характер та як привітати знайомого з цим ім’ям.

День ангела Владислава: дата свята та походження імені

День ангела Владислава, або іменини, відзначається на честь святого Владислава Сербського, князя, відомого своєю побожністю та мудрістю. У 2025 році, залежно від церковного календаря, дати відрізняються.

За новим церковним календарем (новоюліанським), день ангела Владислава припадає на 24 вересня. Це пов’язано з перенесенням нерухомих свят на 13 днів назад для узгодження з григоріанським календарем. За старим стилем, який досі використовують деякі парафії, іменини святкують 7 жовтня.

Ім’я Владислав має давньослов’янське походження і перекладається як володіє славою. Це ім’я символізує силу, гідність та лідерство.

День ангела Владислава 2025: характер

Характер Владислава зазвичай яскравий та багатогранний. З дитинства хлопчики з цим ім’ям прив’язані до матері, люблять казки та обговорення книг. Вони тактичні, ввічливі з дівчатами, часто обирають найгарніших подруг.

Владислави мають розвинене почуття прекрасного, тому досягають успіху у творчих професіях: музика, малювання, література. Вони працьовиті, відповідальні, терплячі, розумні, але потребують постійного розвитку інтелекту. Приязні, мають багато друзів, уникають грубості та шкідливих звичок.

У дорослому житті — надійні чоловіки, які люблять спокійний дім, допомагають у господарстві, більше прив’язані до доньок. Слабкі сторони: схильність до застуд, яку можна подолати спортом, та іноді надмірна чутливість.

Привітання з Днем ангела Владислава своїми словами

Дорогий Владиславе, вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає від негараздів, дарує сили для нових звершень і наповнює серце радістю. Бажаю тобі володіти не тільки славою, а й щастям, здоров’ям та справжньою любов’ю. Хай кожен день приносить успіх і натхнення!

***

Владиславе, з іменинами! Твій ангел-охоронець нехай освітлює шлях, захищає від бід і надихає на добрі справи. Бажаю міцного здоров’я, вірних друзів, процвітання в роботі та тепла в родині. Нехай твоя слава буде заслуженою, а життя – яскравим і повним пригод!

***

З днем ангела, Владиславе! Бажаю, щоб твій покровитель завжди був поруч, даруючи спокій душі та впевненість у завтрашньому дні. Нехай удача супроводжує тебе, серце співає від щастя, а мрії здійснюються легко.

***

Вітаю з днем ангела, Владиславе! Нехай святий Владислав надихає тебе на мудрі рішення та перемоги. Бажаю гармонії в житті, нових досягнень, тепла від близьких і радості в кожній миті. Будь сильним, як твій небесний захисник!

